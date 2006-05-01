پايانه هاي جنوب و غرب تهران بهسازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس صديقي افزود: در آينده نزديك عمليات اجراي طرح ساماندهي و بهسازي پايانه هاي غرب و جنوب با تامين اعتباري در حدود 3 ميليارد تومان آغاز خواهد شد.
وي تصريح كرد: بهسازي شكل ظاهري ساختمانهاي فرسوده ، اصلاح شكل هندسي محوطههاي پايانه كه در حال حاضر تردد خودروها در آن به سختي انجام مي گيرد ، افزايش سرويس هاي بهداشتي ، ايجاد غرفه هاي تغذيه ، امكان دسترسي مسافران به آب آشاميدني ، تامين روشنايي مورد نياز ، بازسازي سكوها و نيز برقراري سيستم هاي حمل و نقل عمومي در جهت جابجايي مسافران از جمله برنامه هاي سازمان براي ساماندهي اين پايانه ها است.
صديقي گفت: نگهداري ساختمانهاي كنوني با عمر بالا، هزينههاي زيادي دارند كه با نوسازي آنها طبعا بسياري از هزينههاي موجود كاهش خواهد يافت.
