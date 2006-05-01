توافق شيعيان و اهل تسنن درباره وزارتخانه هاي كليدي / موافقت ائتلاف عراق يكپارچه وكردها با واگذاري معاونت نخست وزير به اياد علاوي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سلام المالكي وزير حمل و نقل عراق وعضو ائتلاف عراق يكپارچه از دستيابي اين ائتلاف با جبهه التوافق(سني) به تفاهمي درباره توزيع عادلانه وزارتخانه هاي كليدي در دولت جديد عراق خبرداد.



المالكي پس از نشست ميان نمايندگان دو فراكسيون گفت: نشستي مثبتي را با جبهه التوافق براي بررسي ديدگاههاي مشترك درباره تشكيل دولت آتي برگزار كرديم.



وي افزود: با آنها اين توافق به دست آمد به اينكه توزيع پستهاي كليدي به شكل عادلانه اي ميان همه فراكسيونهاي سياسي عراق صورت گيرد.



پستهاي كليدي شامل وزارتهاي دفاع، كشور، نفت،دارايي و خارجه مي باشد.



مالكي عضو جريان صدر كه رهبري آن را مقتدي صدربرعهده دارد، از وجود توافق درديدگاهها در جريان نشست مربوط به معرفي افراد مستقل براي وزارتخانه هاي امنيتي خبرداد، اشاره وي به وزارتهاي دفاع و كشور بود.



وي به ادامه رايزني ها با ليست التوافق(سني) اشاره كرد و تاكيد كرد: فردا نيز با آنها براي بررسي مسائل كلي به ويژه مسائل مربوط به وزارتخانه هايي كه براي آنها تعيين خواهد شد، تشكيل جلسه خواهيم داد.



نوري(جواد) المالكي نخست وزير جديد عراق سه شنبه 5 ارديبهشت قول داده بود تا دولت جديد عراق را درمدت 15 روز تشكيل دهد.



پس از بن بست سياسي چهارماهه ، جلال طالباني كه بار ديگر به عنوان رئيس جمهوري عراق برگزيده شد، جواد الماكي را مامور تشكيل دولت جديد كرد.



بر اساس قانون اساسي عراق، نخست وزير مكلف اعضاي كابينه خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ مامور شدن خود تشكيل خواهد داد.

موافقت ائتلاف عراق يكپارچه با واگذاري يكي از وزارتخانه هاي امنيتي (كشور و دفاع) به طيف العراقيه (به رياست علاوي)



عزت الشابندر عضو طيف العراقيه(به رياست اياد علاوي) گفت : توافق اوليه ميان ليست العراقيه و ائتلاف عراق يكپارچه مبني بر اينكه يكي از وزارتخانه هاي امنيتي به فراكسيون العراقيه واگذار شود، به دست آمده است.

الشابندر تصريح كرد كه توافق همچنين شامل واگذاري اين وزارت به يك شخصيت سني است، سه نامزد براي تصدي اين پست وجود دارند كه يكي از آنها حاجم الحسني (رئيس مجمع ملي سابق) است.



وي توضيح بيشتري درباره موضع جبهه التوافق(اقليت عربهاي سني) درباره اين تغيير موضع ارائه نكرد و صرفا به اين نكته اشاره كرد كه طيف العراقيه از اينكه يك عضو اين جبهه معاون نخست وزير شود، حمايت مي كند.



وي نحوه مديريت رايزني هاي مربوط به تشكيل دولت را توسط ائتلاف عراق يكپارچه خوب توصيف كرد و گفت كه ديدگاه دو ائتلاف فراتر از سهميه بندي هاي طائفه اي است.

اما بهاء الاعرجي اعلام كرد كه ائتلاف عراق يكپارچه از واگذاري يك پست كليدي به طيف العراقيه حمايت مي كند، زيرا اين طيف به هيچ مسئوليت كليدي ديگر دست نيافته است.



الاعرجي كه عضو طيف صدر در ائتلاف عراق يكپارچه است، خاطر نشان كرد كه هيچ مشكلي ميان جريان صدر و ليست العراقيه وجود ندارد.

وي بر ضرورت كنار گذاشتن منافع گروهي در اين مرحله و پشت سرگذاشتن مشكلات تاكيد كرد، زيرا به گفته وي كشور ديگر طاقت تحمل مشكلات گروههاي سياسي را ندارد.



اختلاف نظرها درباره نامزد پست معاونت نخست وزيري

ائتلاف عراق يكپارچه همچنان با جبهه التوافق درباره فردي كه عهده دار يكي از معاونتهاي نخست وزير در دولت آتي شود، اختلاف نظر دارد.



در حالي كه ائتلاف عراق يكپارچه رويكرد واگذاري اين پست را به اياد علاوي نخست وزير سابق اسبق در پيش گرفته است، جبهه التوافق با اين رويكرد مخالف است و اصرار دارد تا نامزد اين جبهه براي تصدي اين پست در نظر گرفته شود.



حسين شهرستاني عضو فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه خاطر نشان كرد كه شيعيان و كردها با واگذار اين پست به اياد علاوي مخالفتي ندارند، زيرا طيف وي(العراقيه) هيچ پست كليدي در دولت جديد به دست نياورده است، اما هل سنت با اين مسئله مخالفت مي كنند.



ظافر العاني سخنگوي جبهه التوافق تاكيد كرده است كه اين فراكسيون بر دستيابي به اين پست پافشاري مي كند، زيرا اين مسئله با پرونده امنيتي ارتباط دارد و بيشتر مشكلات در عراق هم در مناطق سني نشين وجود دارد، و ضرورت دارد كه يك شخصيت سني عهده دار اين پست شود.