امير قطر مورد استقبال رسمي احمدي نژاد قرار گرفت

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در مراسم استقبال رسمي از امير قطر كه لحظاتي پيش انجام شد منوچهر متكي وزير خارجه، داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي، مصطفي محمد نجار وزير دفاع و سيد مجتبي ثمره هاشمي مشاور عالي احمدي نژاد رئيس جمهوري را همراهي مي كردند.

در آغاز اين مراسم ابتدا احمدي نژاد و آل ثاني در جايگاه ويژه حضور يافته و سرود ملي جمهوري اسلامي ايران و قطر نواخته شد و سپس مقامات دو كشور از گارد احترام حاضر در محل سان ديدند.

پس از برگزاري مراسم استقبال رسمي, رئيس جمهوري اسلامي ايران و امير قطر بلافاصله به مذاكرات دوجانبه درباره مسائل منطقه و جهان اسلام و موضوعات مورد علاقه دو كشور پرداختند.

شيخ حمد بن خليقه آل ثاني امير قطر بعد از ظهر امروز براي انجام يك سفر دو روزه در راس يك هيات بلند پايه وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال منوچهر متكي وزير امور خارجه قرار گرفت.

امير قطر در اين سفر دو روزه با مقامات عاليرتبه كشورمان ديدار خواهد كرد.