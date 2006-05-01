طرح تحقيق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد ادامه دارد / دفتر فناوري هاي نوين دانشگاه آزاد تشكيل شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "عبدالله جاسبي" عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: دفتر فناوري هاي نوين دانشگاه آزاد به منظور بررسي امكانات و استعدادهاي واحدهاي مختلف در خصوص فناوري هاي نوين مانند بيوتكنولوژي، آب شيرين كن و IT تشكيل شده است.

وي در خصوص همايش بين المللي ارائه پايان نامه ها و رساله هاي دكتري دانشگاه آزاد اظهار داشت: اين همايش با همكاري اساتيد فرانسوي و به منظور آگاهي جامعه از فعاليت هاي دانشگاه آزاد در اين بخش برگزار خواهد شد.

دكتر جاسبي خاطر نشان كرد: بسياري از پايان نامه هاي دانشجويان دانشگاه آزاد در سطوح بالايي قرار دارند به طوري كه محققان كشورهاي مختلف از جمله فرانسه بر روي اين پايان نامه ها كار مي كنند اما مردم از اين مسئله بي خبر هستند كه با برگزاري اين همايش اطلاع رساني دقيقي انجام خواهد شد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تصريح كرد: كرسي هاي نظريه پردازي زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پژوهشگاه هاي دانشگاه آزاد راه اندازي خواهد شد.