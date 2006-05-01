نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل از اقدامات ايران در بازسازي افغانستان تقدير كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ملاقات مسائل منطقه اي و آخرين وضعيت افغانستان از جمله موضوعات امنيت، مواد مخدر، حضور نيروهاي خارجي، مهاجرين، بازسازي و ... مورد بحث و بررسي قرار گرفت. تام كوئنيگز را در اين سفر معاون سياسي دفتر نمايندگي ويژه دبير كل همراهي مي كند.

در اين ديدار نماينده ويژه دبير كل ضمن كليدي توصيف كردن نقش جمهوري اسلامي ايران در صحنه تحولات افغانستان از اقدامات كشورمان در زمينه بازسازي افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و كمك به ايجاد صلح و ثبات و پذيرايي از آوارگان افغاني تقدير نمود.

صفري نيز ضمن اشاره به نقش محوري سازمان ملل متحد در تحولات پنج سال گذشته افغانستان خواستار توجه جدي جامعه جهاني به موضوع مقابله و مبارزه با مواد مخدر و زمان بندي خروج نيروهاي خارجي براساس يك جدول زماني مشخص گرديد. تام كوئنيگز كه در اواخر سال 1384 به اين سمت منصوب شد اولين سفر خود را به جمهوري اسلامي ايران انجام مي دهد.