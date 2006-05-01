۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۰۴

/ طي انجام مراسم معارفه /

يك نويسنده معاصر معاون فرهنگي وزير ارشاد شد

دكتر محسن پرويز - نويسنده معاصر و سخنگوي انجمن قلم ايران ، صبح امروز طي مراسمي به عنوان معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، محسن پرويز از نويسندگان و منتقدان شناخته شده حوزه ادبيات دفاع مقدس است كه در كنار نوشتن ، فعاليت هاي فرهنگي متعددي نيز در طول ساليان گذشته برعهده داشته است .

از جمله مسئوليت هاي وي مي توان به دبيري جشنواره قرآني در سازمان حج و اوقاف و خيريه ، سخنگويي انجمن قلم ايران و اهتمام علمي و ادبي در تداوم جشنواره هاي ادبي كودك مسلمان بلوچ اشاره كرد . پيشتر محمد علي شعاعي معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را بر عهده داشت .

گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر ، اميدوار است كه در راستاي اين انتخاب ، شاهد تحولات ارزشمندي در حوزه فرهنگ مكتوب باشيم .  
