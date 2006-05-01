مراسم تجليل از اساتيد نمونه دانشگاه آزاد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اين مراسم كه عصر امروز با حضور دكتر جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر مجيد عباسپور رئيس شوراي معاونين واحد علوم و تحقيقات و دكتر صادق مهدوي رئيس منطقه هشت دانشگاه آزاد و اساتيد و دانشجويان برگزار شد از اساتيد برتر دانشگاه آزاد تقدير به عمل آمد.

در اين مراسم رئيس منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به وظايف دانشجو در برابر استاد افزود: احترام، حق شناسي و قدر داني از وظايف مهم دانشجويان در برابر استاد است.

مهدوي تاكيد كرد: استاد دانشگاه از دانشجو توقع دارد كه همراه با كسب علم و معرفت، احترام مقابل را فراموش نكند.

وي مهم ترين وظيفه استاد و معلم را تغيير در رفتار، طرز تفكر، بينش و نگرش دانشجويان و دانش آموزان ذكر كرد و افزود: استادان دانشگاه بايد از طرق برقراري ارتباطي صميمانه و دوستانه به دانشجويان محبت كنند.

به گزارش مهر در پايان مراسم بزرگداشت مقام استاد از 26 استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تجليل شد.