۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۱۵

مراسم تجليل از اساتيد نمونه دانشگاه آزاد برگزار شد

مراسم تجليل از اساتيد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي و بزرگداشت استاد شهيد مطهري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين مراسم كه عصر امروز با حضور دكتر جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر مجيد عباسپور رئيس شوراي معاونين واحد علوم و تحقيقات و دكتر صادق مهدوي رئيس منطقه هشت دانشگاه آزاد و اساتيد و دانشجويان برگزار شد از اساتيد برتر دانشگاه آزاد تقدير به عمل آمد.

در اين مراسم رئيس منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به وظايف دانشجو در برابر استاد افزود: احترام، حق شناسي و قدر داني از وظايف مهم دانشجويان در برابر استاد است.

مهدوي تاكيد كرد: استاد دانشگاه از دانشجو توقع دارد كه همراه با كسب علم و معرفت، احترام مقابل را فراموش نكند.

وي مهم ترين وظيفه استاد و معلم را تغيير در رفتار، طرز تفكر، بينش و نگرش دانشجويان و دانش آموزان ذكر كرد و افزود: استادان دانشگاه بايد از طرق برقراري ارتباطي صميمانه و دوستانه به دانشجويان محبت كنند.

به گزارش مهر در پايان مراسم بزرگداشت مقام استاد از 26 استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تجليل شد.

