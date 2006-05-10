جلسه بعدي پارلمان عراق به يكشنبه هفته آينده موكول شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "محمود المشهداني" رئيس پارلمان عراق امروز بعد ازجلسه گفت و شنود نمايندگان و نيز قرائت آيين نامه داخلي اعلام كرد كه جلسه بعدي پارلمان يكشنبه هفته آينده برگزارخواهد شد .

پس ازپايان قرائت پيش نويس آيين نامه داخلي المشهداني تصميم گرفت جلسه بعدي پارلمان را به روز يكشنبه هفته آينده موكول كند تا نقطه نظرات اعضا درمورد آيين نامه داخلي براي اعمال برخي اصلاحات لازم تا پيش از تاييد اين آيين نامه شنيده شود.



كميسيون تهيه كننده آيين نامه داخلي از11 نماينده به رياست حسين الشهرستاني از ليست ائتلاف يكپارچه شيعيان عراق تشكيل شده است.

مجلس نمايندگان عراق امروز ساعت 30/11 دقيقه صبح به وقت محلي دومين جلسه كاري خود را با حضور175 نماينده از مجموعه 275 نماينده آغاز كرد .

نوري المالكي نخست وزير عراق هنوز اعضاي هيات دولت را معرفي نكرده است .

جلسه امروز پارلمان شاهد مشاجرات لفظي بين رئيس مجلس و يكي از نمايندگان بود .

المشهداني نيم ساعت پس از آغاز پارلمان در پي مشاجرات لفظي با غفران الساعدي نماينده زن پارلمان عراق سالن پارلمان را ترك كرد.

غفران الساعدي محافظان شخصي المشهداني را به حمله به يكي ازهمراهانش متهم كرده است .