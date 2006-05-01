۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۳۰

متن انگليسي گزارش رژيم تجاري ايران براي عضويت در WTO نهايي شد

دوره آموزشي آشنايي با سازمان جهاني تجارت براي تشكيل هسته‌هاي كارشناسي در سازمان‌ها و دستگاه هاي ذيربط برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت بازرگاني، به گفته اميد بخش مدير كل دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري، بر اساس سند فرابخشي زمينه سازي الحاق كشورمان به سازمان جهاني تجارت و به منظور ظرفيت سازي و آموزش هسته اي كارشناسي دستگاه هاي دولتي دو دوره آموزش مباحث سازمان جهاني تجارت از سيزدهم ارديبهشت ماه سال جاري در محل معاونت امور بين الملل وزارت بازرگاني برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاري اين دو دوره كه 40 نفر از كارشناسان وزارتخانه ها و دستگاه‌هاي دولتي حضور دارند، ظرفيت سازي و تقويت توان تخصصي هسته‌هاي كارشناسي اين دستگاه‌ها به منظور ياري رساندن به نمايندگي تام الاختيار تجاري در مراحل مختلف الحاق به سازمان جهاني تجارت است.

اين گزارش مي افزايد، پس از پايان دوره در شهريورماه سال جاري، افراد آموزش ديده، هسته اي كارشناسي را در هر يك از دستگاه هاي دولتي كه فعاليتشان با موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت مرتبط است، به صورت نهايي تشكيل خواهند داد و اين هسته ها در طول فرايند الحاق به عنوان بازوي كارشناسي هر دستگاه با نمايندگي تام الاختيار همكاري تنگاتنگي خواهند داشت.

مدير كل دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري تصريح كرد: به موازات اين اقدام، برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي با كمك كارشناسان آنكتاد نيز در دستور كار است كه بزودي همايش ويژه اي در خصوص مالكيت فكري در تهران برگزار خواهد شد.

گفتني است، نمايندگي تام الاختيار تجاري در راستاي الحاق به سازمان جهاني تجارت، متن انگليسي گزارش رژيم تجاري كشور را نهايي كرده است كه در زمان مناسب به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت ارائه خواهد كرد.

