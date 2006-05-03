برگزاري هفته آموزش در تمامي دانشگاه ها تصويب مي شود

دكتر «سيد جليل حسيني» در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: اين هفته براي سال آينده در دست طراحي است كه اميدواريم اين هفته در همه دانشگاه هاي تحت پوشش هر دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجرا شود.

وي افزود: درباره خصوصيات اجرايي نخستين جشنواره آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كه در حال اجرا است، گفت: در اين جشنواره از همه مراكز آموزشي، دانشكده و بيمارستان هاي دانشگاه دعوت به عمل آمده تا برنامه هاي خوب آموزشي خود را كه قابل عرضه است را ارائه دهند.

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي خاطرنشان كرد: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اساتيد پيشكسوت بسياري دارد كه در آموزش پزشكي و ديگر تخصص ها علاوه بر سرآمد بودن در رشته هاي خود مورد قبول بسياري از پزشكان ايران نيز هستند و بيش از 20سال است كه كار آموزش پزشكان را بر عهده دارند.

وي تأكيد كرد: حاصل معرفي نحوه آموزش اين اساتيد در دانشگاه به عنوان الگوهاي برتر آموزشي مد نظر قرار مي گيرد تا هم نگاهي به تجربه اين افراد داشته باشيم و هم بخش هاي بيمارستاني بتوانند از دستاوردهاي آموزشي در بخش ها بهره مند شوند.

«حسيني» خاطرنشان كرد: در اين ميان در زمان برگزاري جشنواره گروهي نيز ماموريت بررسي آموزش پزشكي در ديگر كشورها را بر عهده گرفته اند.

وي با ابراز تأسف از بها ندادن كشور به افراد علاقمند به آموزش، ياد آور شد:حسن برگزاري اين جشنواره در اين است كه با وجودي كه تاكنون ارج گذاري لازم براي اين اساتيد صورت نگرفته است اما در اين جشنواره عرصه اي گسترده شده كه شور و نشاط لازم آموزشي را ميان دانشجويان، اساتيد و مسئولين مراكز درماني و آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي فراهم آورده است.

رئيس انجمن اورولوژي ايران گفت: به اين ترتيب هر روز 5 مركز و بيمارستان ميزبان هيئت رئيسه دانشگاه، صاحبنظران علوم پزشكي كشور و نمايندگان مجلس است و 15 مركز ديگر به همراه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان خود در نمايشگاه بسر مي برند.

وي اضافه كرد: بوروشورهاي اطلاعاتي آماده شده و هر مركز آن را در معرض ديد ديگر افراد قرار مي دهد كه اين امر در شناختن سيستم دانشگاهي براي همه افراد و ايجاد همكاري هاي بين بخشي موثر است.

«حسيني» با بيان اين مطلب كه معاونت آموزشي وزارت بهداشت نيز از اجراي اين برنامه آموزشي استقبال كرده است، گفت: اين برنامه به صورت استراتژيك و برنامه ريزي مناسب انجام گرفته و با ايجاد زمينه هاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو نيز موجب شده است تا اين برنامه آموزشي مورد استقبال بسياري از مراكز درماني و دانشكده ها قرار گيرد.