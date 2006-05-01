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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۹:۱۴

مديركل تربيت بدني استان مازندران:

فقط شش هزار بليط فروخته ايم

فقط شش هزار بليط فروخته ايم

بمنظور برگزاري هرچه بهتر ديدارتيمهاي پرسپوليس تهران و نوژن مازندران درچارچوب مرحله نيمه نهايي جام حذفي باشگاههاي ايران، تنها شش هزار بليت فروخته ايم.

به گزارش خبرگزاري " مهر" سيدهادي حسيني مديركل تربيت بدني استان مازندران درگفتگو با سايت خبري سازمان تربيت بدني ضمن بيان مطلب فوق گفت: ورزشگاه متقي ساري يك استاديوم قديمي است كه 12هزارنفر گنجايش دارد و طي سالهاي گذشته مسابقات زيادي در آن برگزارشده است.

وي با اشاره به بازسازي اين ورزشگاه اظهارداشت: پس ازحادثه سال 77، استاديوم متقي ساري مورد بازسازي قرارگرفته و در حال حاضر ازهرحيث آماده برگزاري مسابقه روزيكشنبه است.

مديركل تربيت بدني استان مازندران با بيان اين مطلب كه چمن ورزشگاه مطلوب نيست، اظهارداشت: همه تلاش مسئولان مازندران درجهت برگزاري يك مسابقه خوب وجوانمردانه است، به همين منظورطبق تصميم شوراي تامين استان، برمبناي كل ظرفيت ورزشگاه بليط فروشي نشده است و فقط 6 هزاربليط براي كنترل بهتر ورزشگاه به فروش رسيده است.

حسيني با بيان اين مطلب كه مردم مازندران بسيار مهمان نوازهستند، اظهارداشت: استقلال رسم بازي جوانمردانه را رعايت نكرد و بايد ازمردم مازندران بابت عدم حضورش درمقابل نوژن مازندران عذرخواهي كند.

کد مطلب 319950

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