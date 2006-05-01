همايش بررسي دستاوردهاي ايران در زمينه فناوري هسته اي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، اين همايش با همكاري نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در قم و سازمان انرژي اتمي برگزار مي شود.

در روز اول اين همايش (12 ارديبهشت ماه) دكتر قنادي - معاون تحقيقات و فناوري سازمان انرژي اتمي سخنراني خواهد كرد. در روز دوم اين همايش نيز "حسين فقيهيان" مدير عامل شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران سخنراني مي كند.

در روز پاياني اين همايش (14 ارديبهشت ماه) دكتر "محمد سعيدي" - معاون سازمان انرژي اتمي در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان و محققان شركت مي كند.

در كنار برگزاري اين همايش، نمايشگاهي از دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه فناوري صلح آميز هسته اي برگزار خواهد شد.