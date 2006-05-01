۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۹:۱۵

به مدت سه روز در دانشگاه قم ؛

همايش بررسي دستاوردهاي ايران در زمينه فناوري هسته اي برگزار مي شود

همايش بررسي دستاوردهاي ايران در زمينه فناوري صلح آميز هسته اي به مدت سه روز در دانشگاه قم برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، اين همايش با همكاري نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در قم و سازمان انرژي اتمي برگزار مي شود.

در روز اول اين همايش (12 ارديبهشت ماه) دكتر قنادي - معاون تحقيقات و فناوري سازمان انرژي اتمي سخنراني خواهد كرد. در روز دوم اين همايش نيز "حسين فقيهيان" مدير عامل شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران سخنراني مي كند. 

در روز پاياني اين همايش (14 ارديبهشت ماه) دكتر "محمد سعيدي" - معاون سازمان انرژي اتمي در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان و محققان شركت مي كند.

در كنار برگزاري اين همايش، نمايشگاهي از دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه فناوري صلح آميز هسته اي برگزار خواهد شد.

