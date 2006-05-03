اولين دوره پذيرش دانشجوي دكتري داروسازي در زنجان آغاز مي شود / احداث دانشكده دندانپزشكي در زنجان پي گيري مي شود

به ‌گزارش خبرگزاي مهر، دكتر "كامران باقري ‌لنكراني" در خصوص علت تاخير راه ندازي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفت: مسئولان پيشين10سال پيش اعلام كردند نيازي به تاسيس دانشكده داروسازي در زنجان وجود ندارد و اين خواسته باعث شد تا روند كار مخدوش و پروژه عمراني آن نيز مدت‌ ها تعطيل شود.

لنكراني در خصوص راه‌ اندازي دانشكده دندانپزشكي زنجان اضافه كرد: در زمان حاضر جهت رفع موانع قانوني پي‌ گيري هاي لازم از سوي مسئولان مربوطه انجام مي‌ شود.



وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي با تاكيد بر اينكه برابر با نيازها نيروي متخصص تربيت خواهد شد، گفت: تربيت نيروي متخصص در گروه پزشكي و علوم وابسته به‌ آن بايد دقيقا طبق نيازهاي جامعه انجام شود.



باقري لنكراني در خصوص جذب نيرو در اين وزارتخانه نيز گفت: تكيه بر روي افراد متخصص و اولويت دادن به ‌آن در جذب نيرو مورد توجه بوده و خواهد بود.



وي گفت: باقري‌ لنكراني بحث كمبود بودجه اين وزارت را جدي تلقي كرد و افزود: بيمارستان‌ هاي ما سال گذشته را در شرايط مالي بسيار سخت و با دو هزار ميليارد ريال بدهي به‌ آخر رساندند.