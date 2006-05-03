۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۱۵

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خبر داد :

اولين دوره پذيرش دانشجوي دكتري داروسازي در زنجان آغاز مي شود / احداث دانشكده دندانپزشكي در زنجان پي گيري مي شود

كامران باقري ‌لنكراني از پذيرش دانشجوي داروسازي در دانشگاه علوم پزشكي زنجان خبر داد و گفت: به ‌اين ترتيب دانشجويان اولين دوره‌ دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، بهمن ‌ماه امسال تحصيل خود را آغاز خواهند كرد.

به ‌گزارش خبرگزاي مهر، دكتر "كامران باقري ‌لنكراني" در خصوص علت تاخير راه ندازي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفت: مسئولان پيشين10سال پيش اعلام كردند نيازي به تاسيس دانشكده داروسازي در زنجان وجود ندارد و اين خواسته باعث شد تا روند كار مخدوش و پروژه عمراني آن نيز مدت‌ ها تعطيل شود.

لنكراني در خصوص راه‌ اندازي دانشكده دندانپزشكي زنجان اضافه كرد: در زمان حاضر جهت رفع موانع قانوني پي‌ گيري هاي لازم از سوي مسئولان مربوطه انجام مي‌ شود.

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي با تاكيد بر اينكه برابر با نيازها نيروي متخصص تربيت خواهد شد، گفت: تربيت نيروي متخصص در گروه پزشكي و علوم وابسته به‌ آن بايد دقيقا طبق نيازهاي جامعه انجام شود.

باقري لنكراني در خصوص جذب نيرو در اين وزارتخانه نيز گفت: تكيه بر روي افراد متخصص و اولويت دادن به ‌آن در جذب نيرو مورد توجه بوده و خواهد بود.

وي گفت: باقري‌ لنكراني بحث كمبود بودجه اين وزارت را جدي تلقي كرد و افزود: بيمارستان‌ هاي ما سال گذشته را در شرايط مالي بسيار سخت و با دو هزار ميليارد ريال بدهي به‌ آخر رساندند.

