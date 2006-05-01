۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۰:۱۸

آيت الله مكارم شيرازي :

شهيد مطهري پيوند دهنده حوزه و دانشگاه بود

رئيس و جمعي از مسئولين سازمان آموزش و پرورش و سازمان بسيج فرهنگيان استان قم، در سالروز شهادت استاد مطهري و گرامي داشت هفته معلم با آيت الله مكارم شيرازي ديدار كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله مكارم شيرازي، در اين ديدار ضمن گراميداشت سالروز شهادت استاد مرتضي مطهري اظهار داشت : شهيد مطهري از دوستان نزديك ما بود روحيه تقوي و علميت ايشان براي همه مايه اعجاب و در اخلاق الگوي خوبي براي ديگران به شمار مي رفت . جزئيات حالات مرحوم مطهري بايد براي دانش آموزان در جلسات و محافل مختلف بازگو شود.

وي يادآور شد : از خودگذشتگي شهيد مطهري در پذيرش استادي دانشگاه و حضور دكتر بهشتي و دكتر مفتح، تحول عميقي را در دانشگاه ايجاد كرد كه در حقيقت پيوند حوزه و دانشگاه به وسيله آنان آغاز شد.

معظم له در بخشي از سخنان خود، نوجوانان و جوانان را سرمايه هاي اصلي كشور بر شمرده و خطاب به معلمان اظهار داشت : دانش آموزان را در جنبه هاي علمي و اخلاقي تقويت نماييد .

آيت الله مكارم شيرازي، با اشاره به گسترش مظاهر فساد در جهان، نسبت به نفوذ آن در افكار و زندگي جوانان هشدار داده و بيان داشت : شرايط در قم با شهرهاي ديگر فرق اساسي دارد، سابقه قم سابقه درخشاني است و مردم جهان اسلام انتظارات ويژه اي از مردم و دانش آموزان قم كه در كنار سرچشمه زلال معارف اسلامي زندگي مي كنند دارند.

