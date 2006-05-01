شهيد مطهري پيوند دهنده حوزه و دانشگاه بود

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله مكارم شيرازي، در اين ديدار ضمن گراميداشت سالروز شهادت استاد مرتضي مطهري اظهار داشت : شهيد مطهري از دوستان نزديك ما بود روحيه تقوي و علميت ايشان براي همه مايه اعجاب و در اخلاق الگوي خوبي براي ديگران به شمار مي رفت . جزئيات حالات مرحوم مطهري بايد براي دانش آموزان در جلسات و محافل مختلف بازگو شود.

وي يادآور شد : از خودگذشتگي شهيد مطهري در پذيرش استادي دانشگاه و حضور دكتر بهشتي و دكتر مفتح، تحول عميقي را در دانشگاه ايجاد كرد كه در حقيقت پيوند حوزه و دانشگاه به وسيله آنان آغاز شد.

معظم له در بخشي از سخنان خود، نوجوانان و جوانان را سرمايه هاي اصلي كشور بر شمرده و خطاب به معلمان اظهار داشت : دانش آموزان را در جنبه هاي علمي و اخلاقي تقويت نماييد .

آيت الله مكارم شيرازي، با اشاره به گسترش مظاهر فساد در جهان، نسبت به نفوذ آن در افكار و زندگي جوانان هشدار داده و بيان داشت : شرايط در قم با شهرهاي ديگر فرق اساسي دارد، سابقه قم سابقه درخشاني است و مردم جهان اسلام انتظارات ويژه اي از مردم و دانش آموزان قم كه در كنار سرچشمه زلال معارف اسلامي زندگي مي كنند دارند.