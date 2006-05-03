نگاهي به ساختار بانك جهاني (WBG)

به گزارش خبرگزاري "مهر"، گروه بانك جهاني world Bank Gronp از چهارنهاد يا مؤسسه مالي بين المللي تشكيل شده است. اين چهارنهاد از اهداف و وظايف مشترك و نزديك به هم برخوردارند. اهداف همه آنها كمك به ارتقا و بهبود معيار زندگي در كشورهاي در حال توسعه و سوق دادن اين كشورها به روند سريع تر توسعه است. گروه بانك جهاني با در اختيارداشتن منابع مالي از طريق وام وكمكهاي مالي به اقتصاد كشورهاي درحال پيشرفت ياري مي رساند. نهادهاي تشكيل دهنده گروه بانك جهاني هركدام در حوزه خاص يك نوع همپوشي را در مساعدت به كشورهاي ضعيف ارائه مي دهند. بانك بين المللي ترميم و توسعه ،انجمن بين المللي توسعه ، شركت ماليه بين المللي و آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري نهادهاي تشكيل دهنده گروه بانك جهاني هستند.

بانك بين المللي ترميم و توسعه Intemational Bank fov Reconstruction and Development - IBRD كه دركنفرانس پولي و مالي برتون وودز همراه با صندوق بين المللي پول تشكيل شد به دنبال آن است به كشورهاي توسعه در بازسازي و نوسازي اقتصاد آنها كمك رساند. اين بانك از طريق اعطاي وام به طرح هاي توليدي به كشورهاي عضو واجراي پروژه هاي عمراني و زير ساختي در حوزه بنادر، راه آهن ، برق ، كشاورزي ، صنعت ، آموزش و پرورش و آب عمل مي كند. همچنين بانك ترميم و توسعه به روش هاي ديگري نيز عمل مي كند: تسهيل و تشويق سرمايه گذاري خارجي جهت مقاصد توليدي ، رفع كسري سرمايه گذاري خصوصي در حوزه فعاليت هاي توليدي ، كمك به حفظ توازن تجارت خارجي كشورها كمك به ترميم و بازسازي خرابي هاي جنگ و تلاش در جهت تحرك اقتصادي مناطق بسيار عقب مانده دركشورهاي درحال توسعه در مجموع بايد گفت كه IBRD كه به عنوان بانك جهاني خوانده مي شود مركزي براي تشويق سرمايه گذاري بين المللي براي توسعه منابع توليدي اعضا است و صرفاً در راستاي مقاصد توليد عمل مي كند. شرايط اعطاي وام تضمين بازپرداخت از سوي دريافت كننده و چشم انداز بازگشت وام است. بانك دقت زيادي درچگونگي كاربرد وام هاي اعطايي دارد تا مبادا وامها جهت خريدهاي وارداتي كشورها به كار گرفته شود.

منبع مالي بانك از طريق بازارهاي تجاري جهاني وعوايد ناشي از بازپرداختها و استقراض است. البته بانك در راستاي اهداف خود كمكهاي كارشناسي و فني نيز ارائه مي دهد.

بانك ترميم و توسعه داراي دو ركن است: هيئت حكام ( رئيسه) وهيئت مديره. تمامي اختيارات دردايره صلاحيت هيئت رئيسه است كه از نمايندگان كشورهاي عضو تشكيل شده است. اين هيئت سالي يكبار تشكيل جلسه مي دهد. در مواردي مانند عضويت كشورها، تخصيص سود و تقسيم سرمايه مهمي بانك تصميم مي گيرد. هيئت رئيسه داراي يك رئيس اصلي و يك رئيس علي البدل به عنون گرداننده جلسات است اما هيئت مديره كه بازوي اجرايي بانك است در راستاي انتخاب رئيس بانك و كارهاي اداري عمل مي كند. بايد گفت كه ايران از اعضاي اوليه ومؤسس بانك است.

انجمن بين المللي توسعه يا آيد International Denelopment Associatoin- IDA يكي از مؤسسات وابسته به بانك جهاني است كه در سال 1960 به دنبال تلاش ايالات متحده به منظور كمك مالي به فقيرترين كشورها با شرايط آسان تشكيل شده است. البته شرايط كمكهاي اين مؤسسه مالي فقط به نوعي از شرايط بانك ترميم و توسعه آسانتراست.

انجمن بين المللي توسعه با به دست آوردن منابع مالي از طريق عوايد خالص بانك ، سرمايه در اختيار گذاشته شده به ارزهاي قابل تغيير توسط كشورهاي عضو و كمك اعضاي ثروتمند تر يك سري وام ها را با نام " اعتبار" در اختياركشورهاي فقير مي گذارد وام هاي اعطايي اين انجمن به صورت سي ساله ياچهل ساله و بدون بهره مي باشد اما شرايط آن تيم است كه دريافت كننده بسيار فقير باشد و همچنين از نوعي ثبات سياسي جهت بازپرداخت و از وضعيت غير عادي درتراز پرداخت ها برخوردار باشد و امكان كسب در آمد ارزي نداشته ودرامر توسعه تلاش صادقانه داشته باشد لازم به ذكراست كه اين مؤسسه در امور محيط زيست و زنان نيز فعال است.

شركت ماليه بين المللي يا ايفك International Finance Corporation - IEC به عنوان بزرگترين مؤسسه مالي وام دهنده در بخش خصوصي در حوزه كشورهاي درحال پيشرفت است . لازم به ذكر است اين شركت مالي شرايط وام عادلانه اي دارد.

شركت ماليه بين المللي در عين نزديكي و ارتباط با بانك ترميم وتوسعه ،يعني وابستگي به بانك جهاني اما استقلال حقوقي دارد. در سال 1955 اين مؤسسه به منظورايفاي نقش در جهت گرد آوردن سرمايه گذاران خصوصي در پروژه ها و تجهيز منابع مالي آنها بوجود آمد. شركت از طريق كمك به تأمين مالي فعاليت هاي اقتصادي خصوصي به روش سرمايه گذاري درامرتوسعه ياري مي كند و يك شركت تجاري براي بخش خصوصي مي باشد و به عنوان يك هميار ريسك سرمايه گذاري را در مورد شركت هاي خصوصي كاهش مي دهد.

شركت در بسيج سرمايه اضافي از منابع خصوصي كشورهاي در حال توسعه نقش بسزايي دارد در بخشهاي صنعت، معدن، انرژي ، سياست و امور عام المنفعه و كشاورزي سرمايه گذاري مي كند. اين شركت با اختيار هيات حكام وتوسعه هيات مديره اداره مي شود.

آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري ياميگا multiateral Investment Gurantee Agency- MIGA در سال 1988 بهمنظور تسهيل همكاري هاي سرمايه گذاري بين المللي ، گشايس جريان سرمايه گذاري خصوصي و بيمه كردن سرمايه گذاران خارجي در برابر عوامل غيرتجاري ، مصادره ، جنگ، انتقال ارز و خطرات سياسي و نا آرامي ها وارائه كمك هاي مشورتي به وجود آمد.

در پايان بايد گفت: كه گروه بانك جهاني چهارنهادمالي بين المللي هستند كه به منظوركمك به كشورهاي جهان سوم به وجود آمده اند. اما شرايط كمك آنها بيشتر متأثر از تحولات قدرت و سياست كشورهاي بزرگ بويژه ايالات متحده هستند گر چه موفقيتهايي هم داشته اند.