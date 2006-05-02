30 ميليارد تومان مطالبات فرهنگيان تا پايان هفته پرداخت مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، غلامحسين افسري در نشست مطبوعاتي هفته بزرگداشت مقام معلم افزود: بودجه سال 85 نسبت به بودجه اول سال بدون متمم 66 درصد رشد داشته است كه حاكي از عنايت دولت نهم به سازمان آموزش و پرورش است.

وي با اشاره به رشد 5/17 درصدي حقوق معلمان گفت: با توجه به اينكه 4 درصد اين رشد اعمال نشده است ، تلاش مي شود تا پايان ارديبهشت 4 درصد باقي مانده اعمال شود.

افسري ، يكي از مهمترين مشكلات فرهنگيان را نبود مسكن عنوان كرد و افزود: در حال حاضر 65 هزار معلم در استان خراسان رضوي فعاليت مي كنند كه نزديك به 28 هزار نفر آنان مسكن ندارند كه اميدواريم با همكاري مسكن و شهرسازي اين مشكل برطرف شود.

وي اظهار داشت: در سال 84 اعطاي 900 ميليون تومان وام مسكن ، 125 ميليون وام بلاعوض از طريق صندوق تعاون ، 203 ميليون تومان هزينه براي بيماران صعب العلاج و 15 هزار هكتار زمين براي پروژه ثامن اماميه براي احداث 1500 واحد مسكوني از مهمترين اقدامات اين سازمان براي ارتقا وضعيت معيشتي فرهنگيان است .

رئيس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي با اشاره به نامگذاي امسال به نام پيامبر اعظم (ص) گفت : در حال حاضر در 4000 مدرسه نماز جماعت اقامت مي شود اما 350 مدرسه بالاي 500 دانش آموز نمازخانه ندارند كه اميدواريم براي توسعه سيره پيامبر و توجه به نماز اين مدارس نيز از نعمت نمازخانه بهره مند شوند .