سازمان تبليغات اسلامي مسئول ساماندهي مراكز قرآني كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس اين بخشنامه، مرجع نظارت و ساماندهي مراكز قرآني كشور و صدور مجوز تأسيس اين گونه مراكز، «سازمان تبليغات اسلامي استان‌ها» معرفي شده است.

اين بخشنامه ثبت مراكز قرآني در سراسر كشور را با ارائه مجوز فعاليت و تأسيس از سوي سازمان تبليغات اسلامي استانها بلامانع عنوان كرده است.

بخشنامه فوق در پي مكاتبات انجام گرفته از سوي سازمان دارالقرآن الكريم و در راستاي ساماندهي و انسجام‌ بخشيدن به فعاليتهاي قرآني مردمي صادر شده است.

سازمان دارالقرآن الكريم به عنوان حوزه تخصصي كارشناسي و برنامه‌ ريزي قرآني سازمان تبليغات اسلامي از سال 83 " طرح صدور مجوز تأسيس مراكز فعاليتهاي قرآني مردمي" را در سراسر كشور اجرا كرده است كه بر اساس اين طرح تاكنون حدود 200 مركز مجوز فعاليت دريافت كرده اند.