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۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۰۲

بر اساس ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ؛

سازمان تبليغات اسلامي مسئول ساماندهي مراكز قرآني كشور است

سازمان تبليغات اسلامي مسئول ساماندهي مراكز قرآني كشور است

بر اساس ابلاغ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور، ادارات كل ثبت شركتها موظف به ثبت مراكز قرآني مردمي داراي مجوز از دفاتر استاني سازمان تبليغات اسلامي شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس اين بخشنامه، مرجع نظارت و ساماندهي مراكز قرآني كشور و صدور مجوز تأسيس اين گونه مراكز، «سازمان تبليغات اسلامي استان‌ها» معرفي شده است.

اين بخشنامه ثبت مراكز قرآني در سراسر كشور را با ارائه مجوز فعاليت و تأسيس از سوي سازمان تبليغات اسلامي استانها بلامانع عنوان كرده است. 

بخشنامه فوق در پي مكاتبات انجام گرفته از سوي سازمان دارالقرآن الكريم و در راستاي ساماندهي و انسجام‌ بخشيدن به فعاليتهاي قرآني مردمي صادر شده است.

سازمان دارالقرآن الكريم به عنوان حوزه تخصصي كارشناسي و برنامه‌ ريزي قرآني سازمان تبليغات اسلامي از سال 83 " طرح صدور مجوز تأسيس مراكز فعاليتهاي قرآني مردمي" را در سراسر كشور اجرا كرده است كه بر اساس اين طرح تاكنون حدود 200 مركز مجوز فعاليت دريافت كرده اند.

کد مطلب 320154

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