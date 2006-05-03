دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه تهران استعفا داد

"حميدرضا شرفي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين خبر گفت: يك تشكل دانشجويي در صورتي مي تواند حركت هاي موفقيت آميز در كارنامه فعاليت خود ثبت كند كه روحيه همدلي و همكاري بين اعضاي آن وجود داشته باشد. اين در صورتي است كه اعمال برخي خط كشي ها در داخل اين تشكيلات مي تواند تداعي كننده دو مفهوم خودي و غيرخودي باشد.

دبير مستعفي شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: به وجود آمدن اين فضا در يك تشكل دانشجويي به خصوص وقتي كه آن تشكل نام صنفي را به يدك مي كشد و بايد به عنوان يك تشكل فراگير محسوب شود در شأن فعالان آن نيست.

"شرفي" افزود: فعالان دانشجويي بايد هدف خود را از حضور در تشكل ها براي خود روشن كنند و توجيهي براي دامن زدن به برخي نزاع هاي داخلي خود را داشته باشند. هر دانشجويي به طور شخصي داراي نگرش سياسي ويژه خود است ولي وقتي وارد تشكل صنفي شد نبايد در داخل اين تشكل سياست ورزي كند.

وي در تشريح برنامه آتي خود اظهار داشت: مي خواهم از بيرون به شورا نگاه كنم. شوراي صنفي پس از هفت سال به اين نقطه رسيده است كه بايد گروهي به صورت سايه و به نحوي جدي به آن نگاه كند و اين مجموعه را كه خود موظف به نقد مسئولين دانشگاه است در بوته نقد قرار دهد. مطبوعات دانشجويي بهترين عرصه براي اين كار است.