۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۵۲

استقبال از موسيقي كليسايي در فستيوال جاز نيواورلئان

"آه كاترينا" ترانه اي ملهم از موسيقي كليسايي و با موضوع توفان كاترينا و خرابي هاي آن است كه به عنوان ترانه محبوب فستيوال نيواورلئان شناخته شد .

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، به نقل از رويترز،قطعه "آه كاترينا..." كه با موضوع توفان كاترينا و خرابي هاي به بارآمده از اين بلاي طبيعي به وجود آمده، به عنوان يكي از پرطرفدارترين قطعات فستيوال امسال شناخته شده است كه در حال و هواي موسيقي كليسايي ساخته شده است.  

در فستيوال جاز نيواورلئان كه در آخرين روزهاي هفته گذشته در محل نيواورلئان گشايش يافته است و به مدت دو هفته به طول مي انجامد، برترين و بزرگترين خوانندگان، موسيقيدانان، آهنگسازان و ترانه سرايان موسيقي جاز سراسر دنيا گرد هم آمده اند.

امسال نيز عليرغم خرابي هاي به بارآمده در منطقه نيواورلئان كه بسياري ازمناطق اين شهر را ويران كرده است، اين فستيوال برگزار شد و در آن افرادي چون "باب ديلن" آهنگساز معترض ايرلندي و اسپرينگستون نوازنده و خواننده مطرح جاز،  به اجراي موسيقي پرداختند.

در اين فستيوال در كنار اجراي قطعات جاز با استفاده از سازهاي الكتريكي، قطعات بومي جاز و به خصوص جاز منطقه اورلئان نيز اجرا مي شود. همچنين قطعات مذهبي و كليسايي كه بيشتر توسط سياه پوستان دورگه ها از قديم در اين منطقه اجرا مي شده است، در اين فستيوال ارائه شد.

