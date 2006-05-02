به گزارش خبرگزاري "مهر"، ستاد خبري حوزه هنري اعلام كرد كميته علمي و پژوهشي جشنواره فيلم "رويش" هم اكنون مراحل تحليل نظري و مشخص سازي روش تحقيق خود را سپري كرده و وارد مرحله آزمون اوليه مشاهدات انواع نمودهاي ديني مندرج در اين آثار شده است.

جامعه آماري تحقيق شامل فيلم ها (داستاني، مستند، نماهنگ و پويانمايي) و فيلمنامه هاي ارسال شده به جشنواره "رويش" است. تعداد كل فيلم هاي ارسال شده 1011 و تعداد كل فيلمنامه هاي ارسالي 297 اثر است كه از ميان آثار رسيده، 428 فيلم داستاني، 48 فيلم مستند، 48 فيلم پويانمايي و 134 نماهنگ است.

همچنين عملياتي سازي ابعاد دين در آثار سينمايي توسط تيم تحقيق، مشتمل بر مجري تحقيق به همراه ناظر و مشاور تحقيق و تعدادي از كارشناسان علوم اجتماعي صورت گرفته است.

* نمايشگاه گروه "چن" در گالري بهمن

نمايشگاه آثار عكاسي گروه "چن" از 15 لغايت 21 ارديبهشت ماه جاري در تبريز برپا مي شود. اين نمايشگاه شامل عكس هايي از مناظر طبيعي روستاي تاريخي "اشتيبين" با عنوان "اشتيبين شعر ماندگار" است كه توسط 8 عضو اين گروه تهيه شده است.

اين نمايشگاه به همت حوزه هنري استان آذربايجان شرقي روزهاي يادشده در گالري بهمن واقع در مجموعه فرهنگي، هنري سينما 29 بهمن تبريز برگزار مي شود.

* "سوي ديگر گناه 2 نفره" در ياسوج روي صحنه مي رود

نمايش "سوي ديگر گناه 2 نفره" به نويسندگي و كارگرداني علي نرگس نژاد از 12 لغايت 15 ارديبهشت ماه جاري در ياسوج روي صحنه مي رود. در اين نمايش كه به مناسبت "روز جهاني تئاتر" اجرا مي شود، رضا نحوي، اسماعيل رضوي، پيمان ضيايي و سميه سيروس مقدم به ايفاي نقش مي پردازند.

اين نمايش كه موضوعي اجتماعي دارد و به فاصله نسل ها و اختلاف بين پدر و پسر مي پردازد، به همت حوزه هنري استان كهكيلويه و بويراحمد روزهاي يادشده ساعت 16 در سالن آمفي تئاتر فرهنگسراي امام خميني (ره) ياسوج روي صحنه مي رود و ورود براي عموم علاقمندان آزاد است.