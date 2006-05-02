به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد و به نقل از روابط عمومي استانداري خراسان در اين نمايشگاه پنج روزه كه با هدف معرفي توانمنديهاي صنعتي ، اقتصادي و خدمات فني و مهندسي كشور برگزار گرديده محمد جواد محمديزاده استاندار خراسان رضوي به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران شركت نموده است .

استاندار خراسان رضوي در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه با اشاره به اينكه يكي از مهمترين توافقات هيات هاي بازرگاني خراسان رضوي و الجزاير در ديداري كه سال گذشته داشته برپايي نمايشگاه مشترك بوده است، افزود : دستيابي سريع به اجراي چنين توافقي در قالب برگزاري نمايشگاه حاضر نشان از علايق گسترده ميان دولت و ملت دو كشور و تمايل و عزم جدي به دو دولت جهت فراهم ساختن زمينه هاي لازم سياسي ، اقتصادي و فرهنگي به منظور تحكيم پيوند ميان دو كشور مي باشد پيوندي كه ريشه در اعتقادات ديني ، علايق فرهنگي و تاريخي افتخار آفرين دو ملت دارد . ملت هايي كه محبت و دوستي بين آنان در طول تاريخ گذشته همواره رو به افزايش است .

وي افزود : بستر سازي چنين فرصت هايي نيز از سوي بخش هاي اقتصادي و صنعتي دو كشور كه در اجراي اراده ملي و سياسي دولتمردان دو طرف صورت مي پذيرد قطعا پيشبرد و بهبود تعاملات همه جانبه را جهت استفاده بهينه از ظرفيت هاي متقابل و مكمل اقتصادي ، فرهنگي و سياسي طرفين بويژه روابط دو جانبه را بدنبال خواهد داشت كه با حضور اينجانب بعنوان نماينده سياسي جمهوري اسلامي ايران در الجزاير بيانگر چنين عزم و اراده اي است .