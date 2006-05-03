ماليات بايد بدون تبعيض و توامان با مراعات حال مردم اخذ شود

به گزارش خبرنگارمهراز اردبيل، علي نيكزاد كه در جمع مديركل و رؤساي ادارات شهرستاني اداره كل امور مالياتي استان در محل استانداري سخن مي گفت، افزود: برنامه چهارم توسعه دولت را موظف ساخته به گونه اي برنامه ريزي كند تا در پايان برنامه،هزينه هاي كشور بدون اتكاء به فروش نفت تأمين گردد.

وي افزود ،تحقق اين امر خطير را در گرو اراده و عزم ملي و بهره گيري از نيرو ي انساني تحصيل كرده و مومن ، امكانات و تجهيزات روز و هم سويي قوانين با واقعيات موجود دانست.

استاندار اردبيل تصريح كرد : درحالي كه ايجاد رفاه و امنيت در كنار توجه به معنويت از مهم ترين دغدغه هاي نظام اسلامي است ليكن دست يابي به اين ايده در گرو فرهنگ سازي صحيح است و اگر مردم باور كنند هزينه اي كه به عنوان ماليات مي پردازند تبديل به رفاه و آسايش خواهد شد، مشاركت بيشتري دراين خصوص خواهند داشت.

دراين نشست مديركل امور مالياتي استان نيز با اشاره به وصول 284 ميليارد ريال ماليات طي سال 84 دراستان، گفت:اين عرصه مي تواند به تحقق شعار عدالت محوري دولت نهم كمك شاياني كند.

رسول نوع پرور با اشاره به بخشودگي هاي مالياتي پيش بيني شده براي سرمايه گذاران در مناطق محروم، افزود:هم اينك 15 مشاور مالياتي در شعبات اين اداره كل به طور رايگان مردم را با حقوق مالياتي شان آشنا مي سازند.

وي بدهي 3840 ميليون ريالي شهرداري هاي استان به اين اداره كل را ياد آور و با انتقاد از رشد ناچيز بودجه دستگاه متبوع در سال جديد،خواستار مساعدت استاندار براي حل اين مشكل شد.