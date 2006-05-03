دارفور و ريشه استعماري چالش ها

به گزارش خبرگزاري مهر از اوايل سال 2003 و با مسلح شدن قبايل بومي سودان در دارفور خشونتي گسترده در اين منطقه آغاز گرديده كه در روزهاي اخير نيز دامنه اين اختلافات شعله ور شده است . دو گروه شورشي موسوم به "جنبش آزاديبخش سودان" و"جنبش عدالت و مساوات" در غرب سودان درگير جنگ با نيروهاي دولتي هستند . بهانه اختلافات سهل انگاري خارطوم در رسيدگي به وضعيت معيشتي مردم دارفور و تجهيز شبه نظاميان عرب، موسوم به "جانجاويد" در پاكسازى نژادى و نسل كشى آفريقايى هاى سياه پوست در منطقه دارفور اعلام شده است .

بنا بر گزارش هاي بين المللي تاكنون در اين بحران 180 هزار نفر عمدتا به سبب گرسنگي و بيماري جان خود را از دست داده و بيش از 2 ميليون نفر آواره شده اند.

نمايندگان دولت سودان و گروه هاي شورشي به دفعات براي دستيابي به صلحي پايدار مذاكره كرده اند كه تاكنون موفقيتي در اين زمينه حاصل نشده است . خردادماه سال 84 مذاكراتي در ابوجا پايتخت نيجريه با نظارت اتحاديه آفريقايي برگزار شد كه موفقيتي به همراه نداشت .

اتحاديه آفريقا و سازمان ملل متحد براي انعقاد صلح تا 30 آوريل به شورشيان دارفور مهلت داده بودند كه اين موعد تعيين شده از طرف شورشيان رد شد . كوفي عنان در پي مخالفت شورشيان دارفور با امضاي پيمان صلح بار ديگر شورشيان دارفور سودان را به پذيرش فوري توافق صلح با خارطوم با نظارت اتحاديه آفريقا فراخواند .

در مرداد ماه سال 83 دولتهاي غربي به دليل اختلافات با دولت سودان سلسله حمايت هايي از شورشيان به عمل مي آوردند . مقامات سودان پيش از اين مداخله آمريكا و غرب را يكي از عوامل ادامه ناآرامي و شورش در منطقه دارفور اعلام مي كردند تا جائي كه عمر البشير رئيس جمهور سودان ، آمريكا و غرب را به تلاش براي غارت ثروت و منابع طبيعي ايالت آشوب زده دارفور در غرب سودان متهم كرد.

اما در مقطع كنوني اختلافات به نظر مي رسد كه جنبه دروني داشته باشد . منطقه دارفور از منابع نفتي برخوردار است و دولت مركزي با تعدادى از شركت هاى چينى، هندى و مالزيايى براى استخراج نفت در سودان قرارداد امضا كرده است .

به نظر مي رسد اعطاى امتيازات قابل توجه از سوى دولت مركزى سودان به شورشيان جنوب، زمينه ساز ايجاد فعاليت گروه هاى شورشى در منطقه غرب شده باشد و آنان تلاش مى كنند همان راهى را كه شورشيان جنوب رفته اند، با دولت مركزى سودان تجربه كنند . شورشيان سودان ذخاير نفتي منطقه دارفور را بهترين پشتوانه براي استقلال خواهي خود قلمداد مي كنند .

بر اساس چنين برداشتهايي است كه فشارها از طرف اتحاديه آفريقا و سازمان ملل به سوي شورشيان متمركز شده است و اتهاماتي از قبيل پشتيباني همسايگان از شورشيان توجيه خوبي بر رد بحران هاي داخلي نيست .

به گزارش "مهر" كشورهاي آفريقايي به رغم مواجهه با قهر طبيعت و به ارث بردن چالش ناشي از مرزبندي هاي عصر استعمار قادر به خلق فرهنگ و عقلانيتي كه به پيدا كردن راه حل اصولي براي تقسيم منابع محدود كشورشان شود نيستند و مشكلات موجود را تراشه اي براي پيدايي چالش هاي نوين قرار مي دهند و همين عامل موجب دامنه دار شدن بحران در كشورهاي آفريقايي شده است .