يك ناشر : توسعه صادرات فرهنگي نيازمند نياز سنجي علمي است

اين ناشر ، در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : ناشرين ايراني واجد توانايي بالقوه جهاني شدن هستند اما براي رسيدن به اين مقصود از مسيري دشوار بايد عبور كرد . ناشران بدون حمايت متوليان و نهادهاي مديريتي فرهنگي كشور به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نمي توانند گامي در توسعه تاليف و تحقيق بردارند .

وي ادامه داد : تا زماني كه از توليد هاي فكري در داخل كشور حمايت نشود ما تنها وارد كنندگان ادبيات كشورهاي ديگر خواهيم بود ومحصولي براي عرضه در نهادهاي نشربين المللي نخواهيم داشت . ناشراني كه با سطح بالاي تحصيلات دانشگاهي و بدون درنظر گرفتن سود مالي به عرصه توليد و چاپ كتا ب وارد مي شوند در انجام رسالت خود با مشكلات بسياري روبرو هستند .

مدير نشر اسپند هنر تاكيد كرد : نخستين گام در افزايش سطح تاليف در جامعه بررسي نيازهاي كنوني بازارنشراست كه تبيين و شناخت آنها به مطالعه طولاني مدت و تحقيق علمي نياز دارد . جاي تاليف هاي زيادي در كشور ما در زمينه هاي گوناگون علمي و فرهنگي و تاريخي خالي است .

مدير نشر اسپند هنر تصريح كرد : در عين حال كتاب هاي ديگري نيز به وفور دربازار يافت مي شوند كه فاقد ارزش فرهنگي در رفع نيازهاي جامعه هستند . بهترين كتاب هاي تحقيقي در شناخت اقليم و تاريخ ايران را اروپاييان نوشته اند و ما تنها به گردآوري و ترجمه آثار آنها اقدام كرده ايم .

اين ناشر اضافه كرد : در شرايط كنوني اقتصادي نويسندگان و محققان نيم توانند بدون دغدغه و با آرامش به تلاش هاي چند ساله بپردازند . يك محقق ايراني ناچار است در كنار تاليف و مطالعه به كارهايي چون تدريس و ترجمه نيز براي تامين هزينه هاي معاش اقدام كند .

محمد رضا آشتياني - مدير نشراسپند هنر ، در پايان گفتگو با مهر تاكيد كرد : بديهي است در كنار تاليف بايد به فعاليت هاي جنبي در حوزه كتاب نيز توجه شود . پس از تاليف اوليه لازم است آثار از نظر ادبي و فني ويرايش و ترجمه شده و به منظور صفحه آرايي و تصوير سازي مقبول و علمي نيز اقدام شود .

نشر اسپند هنر با سي عنوان كتاب در زمينه هاي پزشكي ، ادبي و اجتماعي درنوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران حضور خواهد داشت .