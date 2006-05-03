خبرهاي كوتاه از برگزاري چند كنسرت موسيقي

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، علي اكبر شكارچي ، نوازنده كمانچه، ارشد تهماسبي نوازنده تار، حسين عمومي نوازنده ني و هنرجويان موسيقي هنرستان سوره تا پايان ارديبهشت ماه به اجراي برنامه مي پردازند.

هنرجويان موسيقي هنرستان سوره در فرهنگسراي هنر

كنسرت هنرجويان موسيقي هنرستان سوره چهارشنبه 13 ارديبهشت ماه ساعت 17:30در فرهنگسراي هنر برگزار مي شود.

كنسرت شامل اجراي قطعات متنوعي از آثار آهنگسازان موسيقي كلاسيك غرب و موسيقي سنتي ايراني به صورت تكنوازي و گروه نوازي است كه توسط هنرجويان اين هنرستان اجرا مي شود.

در بخش كلاسيك غربي چند قطعه ي كوتاه تكنوازي پيانواثر بتهوون، اتود انقلابي اثر شوپن ... ، سرناد (تنظيم شده براي ويولن و پيانو) اثر شوبرت و سوناتي از گئورگ فيليپ تلمان براي ريكوردر و ويولن و پيانو اجرا خواهد شد.

در بخش موسيقي ايراني نيز قطعات گوناگوني شامل تكنوازي تار، سه تار، ني، و ... از آثار آهنگسازان قديم و جديد ايران و نيز گروه نوازي تمبك به اجرا در خواهد آمد.

سپس اركستر به اجراي موسيقي در آواز بيات اصفهان مي پردازد. اين قسمت شامل پيش درآمد، آواز، چهارمضراب، ضربي، رنگ و تصنيف معروف "بت چين" ازعلي اكبر شيدا است.

در پايان اين برنامه پرويز منصوري موسيقيدان با هنرجويان سخن خواهد گفت.

حسين عمومي در دانشگاه نيويورك

حسين عمومي 14 ارديبهشت دردانشگاه نيويورك كنسرت برگزار مي كند.

حسين عمومي، نوازنده ني ،چهارم ماه مي (پنج شنبه اين هفته ) در سالن دانشگاه نيويورك به نواختن ني و خواندن آوازمي پردازد.دراين كنسرت مهرداد اعرابي با تمبك و دف، عمومي را همراهي مي كند.

علي اكبر شكارچي در تالار ميراث فرهنگي

علي اكبر شكارچي،رديف دان و كمانچه نواز، 28 ارديبهشت ماه در تالار ميراث فرهنگي به اجراي موسيقي و سخنراني خواهد پرداخت.

شكارچي در اين برنامه درباره موسيقي فولكلور و قابليت هاي آن در آهنگسازي سخنراني كرده و قطعاتي را اجرا مي كند.

ارشد تهماسبي در شاهرود

كنسرت ارشد تهماسبي 27 و28 ارديبهشت ماه ساعت 19:30در دانشگاه شاهرود برگزار مي شود.

روز نخست اين كنسرت براي دانشجويان و روز دوم آن براي عموم خواهد بود.دراين كنسرت سعيد جلاليان با تنبك تهماسبي را همراهي مي كند.







