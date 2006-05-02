پرواز نسل جديد جنگنده هاي چين با موفقيت انجام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، اين جنگنده به سيستم هاي الكترونيكي و جنگ افزاري پيشرفته اي مجهز است .



چين با انجام موفقيت آميز اين پرواز 16 دقيقه اي نشان داد كه گامي مهم در صنعت هوايي برداشته است.



نسل جنگنده هاي Xiaolong از جمله جنگنده هاي سبك چند منظوره اي است كه توسط شركت صنايع هواپيمايي چين (CAIC-I )، شركت هواپيمايي چنگ دو و شركت صادرات و واردات تكنولوژي هوايي اين كشور ساخته شده است.



اين نسل از جنگنده ها با برخورداري از طرح و تكنولوژي پيشرفته، براي استفاده از جنگ هاي مدرن امروزي موثر بوده و نياز بخش نظامي اين كشور را تامين مي كند. همچنين اين جنگنده ها سبك بوده و از قيمت مناسبي برخوردار است.



شركت پيشرو در صنايع هوايي چين طرح ارتقاء نسل جديد اين نوع جنگنده ها را در سال 1999 به مرحله اجرا درآورد.