حاشيه پل هاي قديمي ساماندهي مي شود

محسن مرادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: به دليل اهميت بسياري كه آثار فرهنگي و تاريخي دارند احياء بافتهاي فرهنگي و تبديل آنها به مناطقي جذاب براي گردشگران در دستور كار اين معاونت قرار دارد.

وي افزود: در اين اقدام كه در قالب طرحي مدون اجرا مي شود حفاظت از آثار فرهنگي و تاريخي در بازسازي و ساماندهي آنها در اولويت است.

مرادي در ادامه از آغاز برنامه ريزي براي عمليات اجرايي 20 پارك محله اي در 10 منطه شهرداري كرج خبر داد و اظهار داشت: تا پايان نيمه اول سال جاري بسياري از اين پاركها كه بيشتر در مناطق محروم شهر واقع شده است به بهره برداري مي رسد.

وي خاطر نشان كرد: همچنين فعاليت شهرداري در مورد ساماندهي وروديهاي شهر و زيباسازي آنها آغاز شده است.

مسئول كميسيون عمران و شهرسازي شوراي كرج يادآور شد: تدوين آيين نامه ها و سرانه هاي خدماتي شهر كه گام موثري در حل معضلات كاربري هاي خدماتي شهر دارد نيز در دست اقدام است و طي 2 ماه اخير بيش از 30 لايحه مربوط به مسائل عمراني و شهرسازي در كميسيون عمران شوراي شهر بررسي و تعيين تكليف شده است.