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۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۵۷

دستورالعمل استاندار مازندارن براي تسريع در اجراي پروژه‌هاي عمراني

استاندار مازندران از مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان خواست در اجراي پروژه‌هاي عمراني تسريع به عمل آورند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساري به نقل از روابط عمومي استانداري مازندران، ابوطالب شفقت طي ابلاغيه‌اي از مديران خواست با اتخاذ راهكارهاي ويژه از جمله بهره‌گيري از پيمانكاران جوان و به‌خصوص بسيجيان در قالب بسيج سازندگي اهداف پيش بيني شده در شش ماهه اول امسال را محقق سازند.

استاندار مازندران تاكيد كرد : در كنار سرعت عمل در اجراي پروژه‌ها توجه به كيفيت و صرفه جويي در هزينه‌ها مدنظر قرار گيرد.

وي خاطرنشان كرد: لازم است مديران گزارش ماهانه پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي عمراني دستگاه متبوع خود را به معاونت عمراني استانداري ارايه كنند.

کد مطلب 320398

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