به گزارش خبرنگار مهر در ساري به نقل از روابط عمومي استانداري مازندران، ابوطالب شفقت طي ابلاغيه‌اي از مديران خواست با اتخاذ راهكارهاي ويژه از جمله بهره‌گيري از پيمانكاران جوان و به‌خصوص بسيجيان در قالب بسيج سازندگي اهداف پيش بيني شده در شش ماهه اول امسال را محقق سازند.

استاندار مازندران تاكيد كرد : در كنار سرعت عمل در اجراي پروژه‌ها توجه به كيفيت و صرفه جويي در هزينه‌ها مدنظر قرار گيرد.

وي خاطرنشان كرد: لازم است مديران گزارش ماهانه پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي عمراني دستگاه متبوع خود را به معاونت عمراني استانداري ارايه كنند.