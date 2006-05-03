گريز از فعاليت هاي گروهي ريشه در فرهنگ ما دارد / مشكلات اقتصادي از مهمترين عوامل انحلال گروه ها است

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، تشكيل گروه و اجراي كارهاي گروهي در زمينه موسيقي ، از ضرورت هاي اصلي و اساسي درتوليد آثار هنري است . علي رغم ويژگي و خاصيت مشهود موسيقي ايراني كه بيشترگرايش به تكنوازي و فردگرايي دارد اما به دليل تحولات اجتماعي و تغيير صور زندگي ،چرخش و نرمش به سوي كارهاي گروهي در زمينه موسيقي ايراني پررنگ تر از گذشته به چشم مي خورد و اساسا فعاليت گروهي در دنياي امروز از مولفه هاي اصلي حضور و بروز شاخص هاي هنرموسيقي به شمار مي رود. به همين سبب ، به نظر مي رسد افزايش تصاعدي تشكيل گروه هاي موسيقي در دودهه اخيرنيز در پاسخ به اين نياز شكل گرفته است . از سوي ديگر تا كنون گروه هاي مختلف موسيقايي در كشور ما به هر دليل نتوانسته اند مدت زمان طولاني از حيات كاري برخوردار باشند و اصولا پس از مدتي فعاليت ازهم فرو پاشيده اند . آسيب هاي متعددي از درون و بيرون اين گروه ها را تهديد مي كند اما مسلما راهكارهاي مختلفي براي برون رفت از اين مسائل وجود دارد.از اين رو و با هدف روشنگري و ايجادفضاي تعامل بين بخش هاي مختلف گفتگو هايي با موسيقيدانان و سرپرستان چند گروه موسيقي انجام داده ايم كه مي تواند علاوه بر ترسيم وضع موجود به ارائه راهكار و پيشنهادهاي سازنده اي منتهي شود. آنچه در ادامه مي خوانيد ، چكيده اي ازاين گفتگوها است .

"اخلاقيات" گروه هاي موسيقي را زنده نگه مي دارد

حسام الدين سراج گفت : اخلاق گرايي ، برنامه ريزي منسجم و متفق بودن روحيات اعضا ، از مهمترين عوامل حيات گروههاي موسيقي است .مولفه هاي مهمي براي ابقاي كار گروهي ، چه موسيقي و چه كارهاي ديگر، وجود دارد كه مهمترين آنها برنامه ريزي در عرصه اجرا وتامين اقتصاد گروه است ؛البته مهمتر ازهمه نزديك بودن اخلاق و روحيه افراد گروه است كه نبايد ناديده گرفته شود.

اين خواننده محورشدن هنرمندان درجه يك را براي تشكيل گروههاي موسيقي در ايران را ضروري دانست و خاطرنشان كرد: هنرمندان شاخص و بنام موسيقي مي توانند هنرمندان ديگر را در قالب يك گروه بزرگ دور هم جمع كند و به آنها نظم يكسان دهند.

وي گفت : شايد يكي از دلايلي كه هنرمندان بزرگ كمتر در عرصه كار گروهي فعاليت مي كنند به اين مسئله برمي گردد كه در اين مواقع اختلاف كمي با ديگر هنرمندان حس مي كنند ؛بنابراين ترجيح مي دهند كه در غيبت و تصور واهي از خودشان و اطرافيان خود زندگي كنند

روح موسيقي ايراني "فرديت" را مي پذيرد

سرپرست گروه موسيقي سل گفت : در موسيقي ايراني مي توان با يك ساز تعداد زيادي از مردم را دعوت به شنيدن كرد ؛ اين مساله در وهله نخست به ويژگي و روح موسيقي ايراني باز مي گردد كه فرديت را مي پذيرد .

سرپرست گروه سل با اشاره به نقش اقتصاد در پيشرفت مسائل فرهنگي تصريح كرد :در غرب بخش هاي غير فرهنگي و غير دولتي از موسيقي حمايت مي كنندو در مقابل از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.اگر اين اتفاق در كشور ما هم بيفتد برخي از مسايل موسيقي ما برطرف مي شود هرچند كه من فكر مي كنم مشكلات ما در زمينه موسيقي فراتر از اين صحبت هاست .

ماندگاري گروه كامكارها يك استثناء است

مسعود حبيبي - سرپرست گروه موسيقي دالاهو گفت : ما نمي توانيم جز گروه موسيقي كامكارها ، به گروه ماندگار ديگري در ايران اشاره كنيم. اين گروه هم به دليل اينكه همه اعضاي آن طراز اول هستند و از سويي فاميل نزديك يكديگرند ، ماندگار شده است ، اما كامكارها استثنا هستند و نمي شود آنها را قاعده قرار داد.

وي افزود : بسياري از مسائل حاشيه اي و جانبي نه تنها به اركسترها و گروه هاي موسيقي كمك نمي كند ، بلكه بيشتر مانع اجرا و فعاليت مي شوند. دولت و ارگان هاي دولتي كه به نوعي با موسيقي مرتبط هستند ، بيشتر سنگ اندازي مي كنند . مشكلات سالن، اماكن، بليت فروشي، مجوز و... همچنان وجود دارد و روز به روز هم بيشتر مي شود . با اين هفت خوان نمي شود با خيال آسوده كار كرد.

اين سرپرست گروه در ادامه اين گفت و گو در مورد ويژگي هاي يك گروهي كه به صورت مستمر به فعاليتش ادامه مي دهد، گفت: وي افزود: پيش از اينها گروه هايي چون گروه آقاي پايور فعاليت مستمر داشتند، كه آن هم به دليل بيماري ايشان از هم پاشيد، ديگر گروه هايي هم فعاليتشان بيشتر بود، همچون گروه موسيقي "بيدل" با تغيير چندباره سرپرست، نتوانستند به آن شكل اوليه، فعاليتشان را ادامه دهند.

ثبت گروه هاي موسيقي و داشتن هويت حقوقي يك ضرورت حياتي است

رضا موسوي زاده ، نوازنده تار گفت : سالهاست كه گروه هاي موسيقي در زمينه هاي مختلف -به خصوص در مسائل مربوط به قرارداد هايشان- دچار مشكل مي شوند و به دليل نداشتن پايگاه حقوقي نمي توانند از حقوق قانوني خود دفاع كنند؛ در نتيجه ثبت گروه هاي موسيقي از مسائلي است كه قطعادر روند حركت سازنده آنها تاثير مثبتي خواهد داشت.

اين نوازنده تار در پاسخ به پرسشي مبني بر چگونگي ادامه حيات گروه هاي نوپا ،گفت :البته گروه هاي با سابقه در اداره خود كمتر با تهديد مواجه مي شوند ، آنهايي كه بايد مورد حمايت قرار بگيرند،جوانترها هستند.من حاضرم با نظارت خودم هفته اي يك روز قطعاتي را كه ساخته ام با جوانان تمرين كنم تا كنسرت بدهند ،به شرط اينكه وقتي در خواست مجوز كردند از طرف مركز موسيقي به آنها بي توجهي نشود

تنها عامل نجات گروههاي موسيقي دولت است

حسين دهلوي آهنگساز پيشكسوت و سرپرست اركستر مضرابي گفت : حمايت دولتي تنها راه چاره براي زنده ماندن گروههاي موسيقي سنتي است ؛ چرا كه بخش خصوصي براي اين هنر كه هميشه زيرسوال است ، عملا نمي تواند كار خاصي انجام دهد و نبايد از آن انتظار داشت.

وي ادامه داد : تا زماني كه آينده هنر موسيقي در مرز بودن و نبودن گرفتار شده باشد ،وضعيت همه جوانب موسيقي و از جمله آينده گروههاي موسيقي و چرايي از هم پاشيده شدن آنها ، نيز در همين مرز سر در گم است.

گروه هاي بزرگ و سرشناس به حمايت بيشتري نياز دارند

سرپرست گروه موسيقي وزيري گفت : عدم حمايت مادي از گروههاي موسيقي يكي از مهمترين دليل از هم پاشيده شدن گروههاي موسيقي است ؛ البته در اين ميان گروههاي موسيقي سنتي و به خصوص آنهايي كه اعضاي بيشتري داشته و سرشناس ترند نياز بيشتري به حمايت دارند.

ساكت بر نداشتن بودجه كافي گروهها براي ادامه حيات تاكيد كرد و گفت : جدا از اين عامل، بي تجربه بودن برخي از هنرمندان تازه كار و ارئه نكردن موسيقي با كيفيت و نازل بودن كار آنها نيز منجر به عدم جذب مخاطب مي شود.

آهنگساز آلبوم "شبي با خورشيد " و " شرق اندوه" خاطرنشان كرد: بخش خصوص در صورتي مي تواند به كمك گروههاي موسيقي بيايد كه منافع مادي يا معنوي خويش را در فعاليت ها و اجراهاي آنها مستتر ببيند؛پس در نتيجه چون چنين منافعي تعريف نشده ومشخص نيست، پس نبايد منتظر بود .

حمايت شهرداري ها از گروههاي موسيقي الزامي است

بهناز ذاكري آهنگساز و نوازنده سنتور گفت: شهرداري ها در سراسر كشور مي توانند با در اختيار قرار دادن سالن ها به هنرمندان ، از گروههاي موسيقي حمايت ارزشمندي بكنند .



بهناز ذاكري ، سرپرست گروه گلبانگ گفت : در بسياري ازكشورها شهرداري ها نقش مهمي در حمايت از موسيقي دارند ولي متاسفانه اين حمايت در ايران وجود ندارد.شهرداري ها مي توانند با قراردادن سالن هاي خود به صورت رايگان ويا با اجاره بهاي نازل به گروههاي موسيقي كمك شاياني كنند؛ چرا كه بدين واسطه هم موسيقي مي تواند در همه مناطق شهررشد كند و هم مشكلات زيادي از سرگروههاي موسيقي برداشته شود.

گروههاي موسيقي منتظر كمك بخش دولتي و بخش خصوصي نمانند

جلال ذالفنون همچنان بر استقلال در گروه ها تاكيد دارد و معتقد است : اميدي به حمايت هاي بخش دولتي و خصوصي نيست .گروههاي موسيقي و هنرمندان نبايد منتظر كمك دولت بمانند .

اين هنرمند با اشاره به اينكه هميشه موسيقي با مشكلات خاص خود مواجه بوده است ، خاطرنشان كرد: در جامعه ما موسيقي درگير مشكلاتي است كه نه بايد ازدولت انتظار آنچناني برود و نه از بخش خصوصي .

وي ادامه داد : بخش خصوصي بايد به فكر بازگشت سرمايه باشد كه در اجراهاي موسيقي به علت عام نبودن و عدم پوشش از طرف راديو و تلويزيون شدني نيست.همچنين بخش دولتي نيز مشكلات مخصوص به خود چون ترس از شلوغ شدن اجراها، عدم توانايي در كنترل مخاطب و ... را دارد.

حمايت دولت از گروه هاي موسيقي هدفمند نيست

فعاليت گروه ها به علت شرايط خاص موسيقي در كشور و نبود حمايت هدفمند از سوي دولت ، دچار نقصان و ضعف مي شود .



ناصرنظر- سرپرست گروه كر كودكان ونوجوانان پارس - ضمن بيان اين مطلب گفت : موسيقي دركشورما از ديرباز با محدوديت هايي مواجه بوده است كه مانع حمايت هاي واقعي از گروه هاي موسيقي مي شود.

وي با اشاره به اين كه اندك حمايت هاي دولت از موسيقي هيچ وقت هدفمند نبوده است،اظهار داشت : موضوع ديگري كه گروه هاي موسيقي با آن در گير هستند،نداشتن برنامه ريزي و تكيه برتجربه هاي گذشته است. در واقع آنها با رعايت نكردن اصول حرفه اي و نداشتن يك برنامه مدون و هدفمند شانس برخورداري از حمايت هاي دولتي و غير دولتي را از خود مي گيرند.

نظر با انتقاد ازعملكرد متوليان موسيقي در خصوص توليد آثار موسيقايي افزود:تصميم هايي كه متوليان امر در حوزه موسيقي اتخاذ مي كنند،كمتر مي تواند براي موزيسين ها راهگشا باشد و از طرفي حمايت هايشان شامل حال كساني مي شود بتوانند بر اساس مشي آنها حركت كنند.

استادان بزرگ موسيقي به دنبال كار گروهي نيستند

رهبر گروه كر نوري گفت : هنرمندان برجسته كمتر كار گروهي مي كنند درحالي كه استادان بنامي چون شجريان ، محمد رضا لطفي و .... بايد هر يك ، اركستري بزرگ و در خور مقام موسيقي ايراني داشته باشند .



عليرضا شفقي نژاد ، رهبر گروه كر نوري ، با بيان اين مطلب گفت : به طور معمول استادان برجسته و صاحب نام ايراني كه مي توانند هنرمندان زيادي را زير پر و بال خود بگيرند ، كمتر به دنبال كار گروهي هستند .اين افراد بايد گروهي بزرگ كه در خور مقام موسيقي ايراني باشد را زير نظر داشته باشند.

اين هنرمند حمايت دولت از چند اركستر و گروه را مختص به ايران ندانست و افزود: در همه جاي دنيا فقط چند گروه مورد حمايت دولت هستند وبقيه گروهها به صورت "فيلارمونيك" و" خودگردان" كارمي كنند.

مساله اصلي بودن يا نبودن موسيقي است

فواد حجازي - آهنگساز گفت : هنوز تكليف موسيقي در ايران مشخص نيست و مسائل و مشكلات گروه هاي موسيقي هم از زير شاخه هاي همين مشكل اوليه به شمار مي رود .

وي افزود: حيات گروه هاي موسيقي در ايران به خواننده بستگي دارد ، مدتي خواننده اي گل مي كند و آن گروه فعاليت دارد و مدتي بعد كه آن خواننده محبوبيتش را از دست داد، گروه هم از هم مي پاشد، متاسفانه ما ايراني ها گروه موسيقي را بدون خواننده نمي خواهيم. البته اين مساله خواننده سالاري فقط در ايران وجود ندارد بلكه در همه جاي دنيا هست. اما در كشور ما كه حمايت ها در حداقل ممكن وجود دارد، بايد مردم بيشتر به فكر موسيقيدانان باشند. در حال حاضر بهترين گروه هايي كه تنها به موسيقي سازي فكر مي كنند و خواننده اي ندارند، همچون اركستر سمفونيك تهران، رونق چنداني ندارند. حتي شما مي بينيد كه اركستر سمفونيك هم به دليل پشتوانه هاي دولتي توانسته است به فعاليتش ادامه دهد.

حجازي كه سالهاست به همراه گروه هاي پاپ، به خصوص گروه موسيقي "عصار" فعاليت گروهي دارد در ادامه در مورد آسيب هايي كه حيات مادي و معنوي گروه هاي موسيقي را تهديد مي كنند، خاطر نشان كرد: ريشه هاي اصلي مشكلات موسيقي در ايران به مشكلات دولتي بر مي گردد و البته زاويه ديد مردم به اين هنر، از اين نظر با توجه به عدم حمايت دولت مشكلات مادي به وجود مي آيد و زاويه ديد مردم هم كه بيشتر به خواننده توجه دارند حيات معنوي را تهديد مي كند.

موسيقيدانان ايراني روحيه كار جمعي ندارند

مجيد درخشاني از كساني است كه كه سابقه فعاليت هاي گروهي بسياري دارد و با بزرگان موسيقي ايراني در گروه هايي مانند عارف و شيدا همنواز بوده است.وي گفت : متاسفانه بيشتر موسيقيدانان ما به تكنوازي و كار فردي روي مي آورند و كمتر روحيه كار دسته جمعي دارند .

سرپرست گروه موسيقي خورشيد خاطر نشان كرد: در موسيقي ايران بسياري از افراد و استادان تكنواز هستند و حرفه اصلي شان هم تكنوازي است، اما در تاريخ موسيقي ايران شاهديم كه استادي همچون روح الله خالقي تا آخرين دقيقه حياتش به كار گروهي بها مي دهد و استاد ديگري همچون صبا هم تكنوازي مي كند.اما بعضي ها تكنوازي هم نمي كنند، روحيه كار جمعي هم ندارند. همه چيز بر اساس معيارهاي شخصي و سليقه آزاد است، اگر استاد شهنار پس از سالها، همچنان تكنواز هستند، به دليل سليقه شان است.

درخشاني در مورد وجود كمك هاي دولتي و تاثير آن در تداوم كار گروه هاي موسيقي ادامه داد: به نظر من در ابتدا اعتقاد مايه انسجام يك گروه است و در درجه دوم، حمايت هاي دولتي. وقتي شما با هزار و يك مشقت به سختي مي توانيد يك گروه 30- 40 نفره را روي سن ببريد و با صد مكافات يك آلبوم را روانه بازار كنيد، معنايي جز اينكه حمايت دولتي مي تواند راهگشا باشد، ندارد. در غير اين صورت است كه اعضاي گروه ها به كار فردي روي مي آورند.

گرو ه هاي موسيقي نبايد به گيشه وابسته شوند

گروه هاي موسيقي بايد طوري عمل كنند كه ادامه حياتشان به گيشه و درآمدهاي حاصل از كنسرت وابسته نباشد .



جهانشاه صارمي -سرپرست گروه موسيقي نهفت ضمن بيان اين مطلب افزود:موسيقي جدي در اغلب نقاط دنيا كم مخاطب است واستمرار حيات آنها منوط به حمايت دولت است ، در حالي كه به اين موضوع در كشور ما بي توجهي مي شود وفقط چند گروه خاص ، آن هم در پايين ترين سطح خود ، حمايت مي شود.

وي در ادامه گفت : حمايت از اركستر هاي دولتي به قدري ناقص است كه نوازنده ناچار است براي تامين معاش خود دنبال كارهاي ديگر برود ودر نتيجه كارايي لازم در آن اركستر را نداشته باشد.اما اگر بودجه كافي براي حمايت از اركسترها و گروه ها اختصاص داده شود،نوازنده ها نيز با دل وجان براي آن اركستر كار مي كنند و كيفيت ها نيز بالا مي رود.

سرپرست گروه موسيقي نهفت با اشاره به اينكه موسيقي جدي ،موسيقي پر بيننده اي نيست ، اظهار داشت : دولت بايد به كمك گروه ها بيايد و با پرداخت يارانه از آنها حمايت كند.

لغو كنسرت هاي تاييد شده از مهمترين مشكلات گروه ها است

مازيار ظهيرالديني ، سرپرست اركستر زهي پارسيان گفت : اساسا صدورمجور بدين معناست كه بدون هماهنگي اجازه نداري و بايد از كسي تاييديه بگيريد! از طرف ديگر لغو كنسرت هاي تعيين شده و با مجوز به بهانه هاي غير منطقي از ديگر معضلاتي است كه اغلب گروهها با آن دست و پنجه نرم مي كنند.

ظهير الديني در ادامه افزود : به طور يقين حمايت مادي و به خصوص حمايت معنوي دولت از گروهها در بقاي عمر اركستر هاي موسيقي مهم و اساسي است ؛ چرا كه اين حمايت جدا از دادن انگيزه، به پرسش "چرايي" فعاليت گروهها نيز پاسخ مثبت و اميدوار كننده مي دهد.

سرپرست اركستر زهي پارسيان با اشاره به اينكه كار نوازنده ، نوازندگي است ، خاطرنشان كرد:ساخت موسيقي خوب نياز به يك آرامش روحي دارد ؛ در صورتي كه با چنين توصيفاتي وشرايطي كه براي فعاليت اركسترها تعريف كرده اند ، بايد تمام اعضاي گروه كار اصلي خود را كنار بگذارند و به دنبال گرفتن مجوز سالن، تبليغات ، ارتباط با سازمان و ... باشند.

وي ارتباط فرهنگي و روحي اعضاي گروه را از ديگر عوامل مهم در ادامه فعاليت گروه عنوان كرد و ادامه داد:اگر گروهي از نظر فرهنگي و اعتقادي با يكديگر تناسب نداشته باشد به تبع نمي تواند دوام بياورد.

مشكلات اقتصادي از مهمترين عوامل انحلال گروه ها است

داريوش پيرنياكان گفت : صدا و سيما و وزارت ارشاد مي توانند با خريد آثار موسيقايي ، از گروهها حمايت كنند.

سرپرست گروه شهنازي عدم شركت اساتيد بزرگ موسيقي در كار گروهي را" سليقه اي" دانست و ادامه داد : به طبع مشكلات اساتيد بزرگ براي عدم تشكيل گروههاي بزرگ به سليقه آنها بر مي گردد؛ چرا كه فضاي موسيقي سنتي به گونه اي است كه با يكي ، دو ساز همخواني بهتر و بيشتري دارد.

وي گفت : شايد عده اي فكر كنند كه اين عدم حضور به اين بر مي گردد كه اساتيد بزرگ سر يك مسئله توافق ندارند.اما همين عده مي توانند با شاگردان خود و هنرمندان ديگر تشكيل گروه دهند.

تعهد خانوادگي از فروپاشي گروه كامكارها جلوگيري كرده است/گريز از كارهاي گروهي ريشه در فرهنگ دارد

گروه كامكارها يكي از شناخته شده ترين گروه هاي موسيقي است كه سايقه فعاليت آن بيش از ديگر گروه ها است.دليل اين استمرار به عقيده هوشنگ كامكارچنين است : آنچه باعث ماندگاري و ادامه حيات گروه ما شده،فقط تعهد خانوادگي بوده است .در حقيقت تعهد خانوادگي از فروپاشي ما جلو گيري كرده است.در گروه كامكارها همه با هم برابرند و از حقوقي مساوي برخوردارند.

مدير گروه كامكارها در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چرا موزيسين هاي ايراني كمتر با يكديگر در تعامل و همكاري هستند،ابراز داشت : اين ناهنجاري در فرهنگ ما ريشه دارد.اغلب موزيسين هاي ايراني پس از رسيدن به مرحله اي كارشان به جايي مي رسدكه از پذيرفتن ديگر دوستانشان دل خوشي ندارندو همين مساله سبب مي شود كه فعاليت گروه هاي توانمند ايراني استمرار نداشته باشد.از طرفي وقت آن رسيده كه بزرگ تر ها ميدان را براي هنرنمايي جوانترها خالي كنند تا آنها بتوانند خود را در فضايي حرفه اي بيابند.

وي افزود : از عمده مسائلي كه كه حيات گروه هاي كوچك و بزرگ را تهديد ميكند ،معضلات اقتصادي است كه گوياي بي مهري دولت نسبت به موسيقي است.

عشق تنها عامل استمرار فعاليت گروه ها است

سوسن اصلاني - نوازنده سنتور- گفت: آماده ام تا هر ماه در هر سالني كه بگويند كنسرت بگذارم اما متاسفانه براي فعاليت بهتر و بيشتر گروه ها برخي مسئولان سنگ اندازي مي كنند.

اين نوازنده سنتور با اشاره به اينكه بايد از گروههاي خوب دعوت شود، تصريح كرد: مركز موسيقي مي تواند از همه گروهها بخواهد كه در يك تاريخ و ساعت مشخص و سالن مشخص كنسرت دهند؛ به طور يقين تمام گرهها از اين دعوت استقبال مي كنند

سوسن اصلاني در پايان گفت:عشق تنها مولفه اي كه در شرليط كنوني هنرمندان و به خصوص گروههاي موسيقي را زنده نگه مي دارد و باعث استمرار فعاليت آنها مي شود.

گروههاي موسيقي كودكان متولي ندارند

سودابه سالم ،سرپرست گروه كودكان ايران زمين ، گفت: متاسفانه هنوز موضوعي به عنوان موسيقي كودك در ايران جا نيفتاده كه بتوان از گروههاي موسيقي و مشكلات مربوط به آن صحبت كرد.

وي ادامه داد:برخورد دو گانه با كودك منجر به سردرگمي كودك مي شود. از طرفي به او به آموزشگاه موسيقي فرستاده مي شود و از طرف ديگر در مدرسه نمي تواند پيگير فعاليت موسيقي باشد .

سالم مهمترين مشكل گروهها را در برهه كنوني مشكلات مالي دانست و ادامه داد: يك گروه براي شناخته شدن و خودمدار شدن نياز به پنج سال كار مداوم دارد؛بنابراين دولت مي تواند در سال تاسيس اين گروهها، كمك شاياني به آنها بكند.

وي اظهار كرد:سازمان هاي دولتي مي تواند از گروههاي جوان دعوت به كار كند.همچنين با كمك از اساتيد فن كار آنها را در دايره نقد و بررسي قرار دهد؛به تبع گروه براي تاييد شدن از طرف اساتيد بزرگ موسيقي ، خوب كار كرده و دست به نوآوري مي زنند.

متوليان دلسوز مي توانند به گروهها كمك كنند

مهدي آذرسينا آهنگساز و نوازنده كمانچه گفت: متوليان دلسوزي كه به فكر تغذيه روحي و رواني مردم اند مي توانند به گروههاي موسيقي كمك كنند.

اين نوازنده كمانچه با اشاره به اينكه موسيقي و گروه هاي موسيقي به حال خود رها شده اند ، تصريح كرد:وجود يك متولي دلسوز موسيقي كه هدفش تغذيه روحي و رواني مردم جامعه و ارتقا سطح موسيقي مردم باشد لازم و ضروري است كه چنين متولي در جامعه ما كمتر وجود دارد.

وي گفت : اكنون گروهها به سمتي سوق داده شده اند كه بيشتربراي مراسم يادبود ، جشن، بزرگداشت ، تشريفات ،سرگرمي ، تفريح و .. كاربرد داشته باشند. يعني تفاوت آنچناني بين كسي كه" دخترك ژوليده" يا "حصار" يا "الهه ناز" را مي زند تا كسي كه ترانه هاي دست چندمي آن سوي آب را اجرا مي كند، وجود ندارد.

گفته آهنگساز آلبوم هاي "سياوشانه"،"سياه مشق"، "صفير سيمرغ" و...يك هنرمند واقعي توقع زيادي ندارد و به فكر ثروت اندوزي هم نيست؛به گونه اي كه اگر ببيند كارهايش بدون دغل بازي و حقه بازي از طرف مردم پذيرفته نمي شود ،سعي مي كند سطح كيفي كارهاي خود را بالا ببرد.

اين هنرمند عدم شركت اساتيد بزرگ موسيقي ايراني در كارهاي گروهي را ناشي از دو عامل دانست و افزود :بعضي معتقدند كه روح موسيقي ايراني با يكي ، دو نفر بهتر جواب مي دهد و از طرف ديگر شاهديم عده اي ديگر هم برعكس اين نظر را دارند!

وي ادامه داد:البته عده اي هم به علت سخت بودن كار گروهي در ايران و راحت بودن اجراهاي خارج از كشور سعي كرده اند كه گروه محدودي داشته باشند.

بخش مهمي از انرژي گروه ها به جاي موسيقي صرف مسائل حاشيه اي مي شود

مليحه سعيدي آهنگساز و نوازنده قانون گفت: قوانين دست و پاگير وقت و انرژي گروه هاي موسيقي را هدر مي دهد

سعيدي در ادامه با اشاره به ديگر مسائل و موارد مشكل آفرين افزود : مسائل مالي، بخش بسيار مهمي از مشكلات گروههاي موسيقي را تشكيل مي دهد چرا كه نه تنها بازگشت سرمايه اي در اين كارها مشاهده نمي شود بلكه سرپرست گروه مجبور است از جيب خود براي گروه هرينه كند و اين مساله از مهمترين عوامل منحل شدن گروههاست .

سعيدي افزود : دولت بايد از گروههايي كه هدفشان ترويج فرهنگ موسيقايي صحيح است ، حمايت كند. به طور مثال با مشخص كردن حقوق ماهيانه براي گروه ها يا دعوت از آنها براي اجراي برنامه مي توان برنامه هاي حمايتي را اجرا كرد.

ادعا آفت كارهاي گروهي است

مسئول امور موسيقي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري گفت : متاسفانه "ادعا" در گروه ها جاي تجربه و علم موسيقي را گرفته است كه اين خود آفت بزرگي براي كار گروهي است ، به همين دليل هم در موسيقي ما تكنوازي هاي خوبي وجود دارد اما كارهاي گروهي تا آن حد موفق نيستند .



سيد عباس سجادي - مدير عامل موسسه نغمه شهرضمن بيان اين مطلب، اظهارداشت : به نظر من دو آسيب عمده گروه هاي موسيقي را تهديد مي كند. يكي از اين آسيب ها نبودن انسجام ميان اعضاي گروه ها است.عموما اكثر اعضاي يك گروه ادعاي سرپرستي دارند و اختلاف نظر شديدي ميان آنها وجود دارد.