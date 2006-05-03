سرانه بهداشتي كشور ناكافي است

دكتر انوشيروان محسني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري افزود: امسال به ازاي هر نفر جمعيت شهري و روستايي به ترتيب 29 هزار و 500 ريال و 21 هزار ريال سرانه بهداشتي در نظر گرفته شده كه كم است.

وي اظهار داشت: سرانه بهداشتي واقعي در كشور بايد به ازاي هر فرد 70 هزار ريال باشد تا نيازها را تامين كند.

محسني با اشاره به وجود بيمارستانهاي فرسوده در كشور خاطرنشان كرد: از صندوق ذخيره‌ ارزي امسال 400 ميليارد ريال براي بازسازي اين بيمارستان ها اختصاص يافته است.

وي تصريح كرد: از 50 بيمارستان فرسوده و قديمي موجود در كشور ، 2 بيمارستان در شهرستان‌هاي نوشهر و چالوس وجود دارد.

نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي ، ضريب اشغال تخت در بيمارستان‌هاي دولتي را 50 درصد اعلام كرد.