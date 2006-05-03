تشديد نظارت بر مناطق حفاظت شده / تقويت تجهيزات حفاظتي محيط زيست

مديركل نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: ساز و كار لازم براي افزايش نظارت بر مناطق حفاظت شده برنامه ريزي شده و بنا شده برنامه هايي در اين راستا در سال جاري اجرا شود.

اسماعيل رمضاني افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته بنا شده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تخصيص بودجه در افزايش نظارت ها حمايت هاي لازم را از سازمان حفاظت محيط زيست داشته باشد.

وي تصريح كرد: تقويت تجهيزات نظارتي و برنامه هايي در خصوص آموزش در جهت مديريت صحيح ، از جمله برنامه ها و اقدامات سازمان حفاظت محيط زيست در سال 85 خواهد بود.

رمضاني خاطر نشان كرد: گرچه تاكنون اقدامات خوبي در راستاي افزايش نظارت ها صورت گرفته اما به طور حتم بايد به دنبال اجراي برنامه هاي جدي تر در زمينه نظارت بر محيط زيست باشيم و اين امر بدون همكاري دستگاهها ميسر نخواهد شد.