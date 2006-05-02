اتوبوسراني مشهد 10 ميليارد تومان بليت مي فروشد

حسين ضيايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: به رغم افزايش نرخ تورم و هزينه هاي جاري ، نرخ بليت اتوبوس در مشهد ثابت خواهد بود و افزايش نمي يابد.

مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري مشهد تصريح كرد: پيش بيني هزينه هاي سازمان اتوبوسراني مشهد در سال 85 مبلغ 53 ميليارد تومان است كه مبلغ 10 ميليارد تومان از محل درآمد حاصل از فروش بليت خواهد بود و 43 ميليارد ريال از محل كمك هاي دولت و شهرداري تامين خواهد شد.

وي همچنين در خصوص ميزان كمك هاي دولت و شهرداري اظهار داشت : 70 درصد از كمك هاي سازمان اتوبوسراني مشهد از را دولت و 30 درصد را شهرداري تقبل مي كند.

ضيايي در پايان خاطر نشان ساخت: در چند سال اخير مهمترين هدف سازمان تجهيز و نوسازي ناوگان جهت ارائه خدمات بهتر و مطلوب بر شهروندان بوده است و هزينه هاي اداري كمترين ميزان را داشته است.