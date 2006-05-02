مخالفت فرهاد رهبر با تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق / مركز ملي بهره وري تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، فرهاد رهبر در حاشيه مراسم معارفه رئيس جديد مركز آمار ايران در خصوص تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق كه در دستور كار نمايندگان مجلس قرار دارد، اظهار داشت: اين طرح توسط نمايندگان مجلس مطرح شده است و اميد است در زمان بررسي طرح در مجلس حضور يافته و نظر خود را اعلام مي‌كنيم.

وي در ادامه مخالفت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اين طرح را اعلام كرد،اما توضيح بيشتري نداد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در خصوص اولويت بندي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني خاطرنشان كرد: ما در بند «ز» تبصره 19 لايحه بودجه سال 85 پيش‌بيني كرده بوديم پروژه‌هاي عمراني مهم و غير ضروري را شناسايي كرده و بر اساس آن ساز و كار لازم براي تخصيص اعتبارات را با يك برنامه‌ريزي خاص عملي كنيم و سريعتر پروژه‌هاي مهم را به اتمام برسانيم.

وي با بيان اينكه پس از آن براي پروژه‌هاي غيرضروري برنامه‌ريزي مي‌شد، افزود: بنا به دلايلي اين بند از تبصره 19 حذف شد اما ما كار رابه صورت غيررسمي تعقيب كرديم و ليست پروژه‌هاي مهم آماده شده است.

وي تصريح كرد:البته ممكن است اين ليست ويژگي‌اي را كه بايد دارا باشد نداشته باشد.

وي ابراز اميدواري كرد با تفاهمي كه سازمان مديريت با دستگاه‌هاي اجرايي و نمايندگان مجلس خواهد داشت، برنامه‌اي كه سازمان در بند «ز» تبصره 19 دنبال مي‌كرد را پيگيري كند.

فرهاد رهبر در پاسخ به پرسشي در خصوص انحلال سازمان ملي بهره‌وري نيز يادآور شد: مركز ملي بهره‌وري تشكيل شده است، اما آيا بايد مركز بهره‌وري 5/2 درصد از رشد سند چشم‌انداز 20 ساله را محقق كند؟

معاون رئيس جمهوري اضافه كرد: بهره‌وري در هر سازماني ساز و كار خاص خود را دارد و اگر با نظارتهاي سازمان مديريت و تخصيص منابع ،مشكلاتي كه در اجراي پروژه‌ها و انجام امور وجود دارد برطرف شود، بهره‌وري، افزايش پيدا خواهد كرد.

وي گفت: سازمان مديريت سال 85 بودجه ريزي عملياتي را شروع كرد و هدف آن اين بود كه در انتها به افزايش كارايي و بهره‌وري منجر شود.

وي تاكيد كرد: از طريق اعتبارات عمراني و جاري تلاش مي‌كنيم بهره‌وري افزايش پيدا كند و افزايش بهره‌وري در ديگر برنامه‌ها نيز در دستور كار دولت قرار دارد.

رهبر يادآور رشد: سازمان‌ ملي بهره‌وري كه به عنوان يك شركت دولتي منحل شده بود الان در قالب يك مركز تشكيل شده و مجدد كار خود را در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور آغاز مي‌كند.

وي گفت: اين مركز يك مركز حاكميتي است و قرار است امور تصدي‌گري را به نهادهاي غيردولتي واگذار كند. رهبر در ادامه امر آمار واطلاعات را جزو زير بنايي ترين امور در جامعه عنوان كرد واظهار داشت: سيستمي در مركز امار ايران موجود حاكم اس كه سابقه ديزينه دارد وبه كشورهاي همسايه خدمات مي دهد.

وي در ادامه با بيان اينكه مركز آمار ايران درارائه اطلاعات از توانايي لازم برخوردار است، اذعان داشت: با توان كارشناسي كه در مركز آمار ايران وجود دارد ما هيچ نگراني را براي ادامه كار نداريم.

مدد رئيس جديد مركز آمار ايران نيز درادامه 5 آبان ماه سال جاري را روز آمار گيري در كشور عنوان كرد واظهار داشت: در آن روز زمينه فعاليت كاري10 سال در كشور پايه ريزي مي شود.

رئيس جديد مركز آمار ايران در ادامه اذعان داشت: ما درفرصت كوتاهي كه داريم بايد آمادگي فرهنگي واطلاعاتي را براي ارايه آمار در كشور به وجود بياوريم.