  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۲۳

مدير آموزش موسسه در راه حق در گفتگو با مهر خبر داد :

دوره آموزشي پاسخگويي ديني براي طلاب حوزه علميه برگزار مي شود

دوره آموزشي پاسخگويي ديني براي طلاب حوزه علميه برگزار مي شود

موسسه در راه حق از طلاب داراي پايه هفتم حوزه براي دوره هاي آموزش پاسخگويي ديني ثبت نام مي كند.

حجت الاسلام "علي اكبر منتظري" در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" با بيان اين خبر گفت: داوطلبان شركت در اين دوره بايد كمتر از 30 سال سن داشته باشند و با موفقيت آزمون كتبي و شفاهي را برگزار كنند. منابع امتحان كتبي و شفاهي اين دوره، رسائل و مكاسب، منطق مظفر، بدايه الحكمه و اخلاق علمي آيت الله مهدوي كني خواهد بود.

وي افزود: دارندگان معدل 14 از امتحان كتبي معاف بوده ولي در امتحانات شفاهي بايد شركت كنند. زمان برگزاري امتحان كتبي 30 خرداد خواهد بود و سه روز بعد نتايج آن اعلام شده و براي امتحان شفاهي از پذيرفته شدگان دعوت مي شود.

مدير آموزش موسسه در راه حق گفت : اين دوره يكساله بوده و در دو ترم بعد از ماه مبارك رمضان تشكيل مي شود. گواهي پايان دوره به فارغ التحصيلان به شرط احراز نمره 14 در تمامي دروس اعطا مي شود.

وي افزود: علاقه مندان براي ثبت نام مي توانند تا 26 ارديبهشت ماه با ارائه مدرك حوزوي، يك قطعه عكس و فتوكپي شناسنامه همه روزه صبح ها از ساعت 9 تا 12و بعداز ظهرها 16 تا 18 به محل موسسه در خيابان آيت الله مرعشي كوچه 20 پلاك 10 بخش آموزش مراجعه كنند.

کد مطلب 320425

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها