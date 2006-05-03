دوره آموزشي پاسخگويي ديني براي طلاب حوزه علميه برگزار مي شود

حجت الاسلام "علي اكبر منتظري" در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" با بيان اين خبر گفت: داوطلبان شركت در اين دوره بايد كمتر از 30 سال سن داشته باشند و با موفقيت آزمون كتبي و شفاهي را برگزار كنند. منابع امتحان كتبي و شفاهي اين دوره، رسائل و مكاسب، منطق مظفر، بدايه الحكمه و اخلاق علمي آيت الله مهدوي كني خواهد بود.

وي افزود: دارندگان معدل 14 از امتحان كتبي معاف بوده ولي در امتحانات شفاهي بايد شركت كنند. زمان برگزاري امتحان كتبي 30 خرداد خواهد بود و سه روز بعد نتايج آن اعلام شده و براي امتحان شفاهي از پذيرفته شدگان دعوت مي شود.

مدير آموزش موسسه در راه حق گفت : اين دوره يكساله بوده و در دو ترم بعد از ماه مبارك رمضان تشكيل مي شود. گواهي پايان دوره به فارغ التحصيلان به شرط احراز نمره 14 در تمامي دروس اعطا مي شود.

وي افزود: علاقه مندان براي ثبت نام مي توانند تا 26 ارديبهشت ماه با ارائه مدرك حوزوي، يك قطعه عكس و فتوكپي شناسنامه همه روزه صبح ها از ساعت 9 تا 12و بعداز ظهرها 16 تا 18 به محل موسسه در خيابان آيت الله مرعشي كوچه 20 پلاك 10 بخش آموزش مراجعه كنند.