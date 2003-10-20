به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، بنابر گزارش رايو ارتش اسرائيل پنج گردان از نيروهاي ذخيره اسرائيل ظرف سه هفته جايگزين واحدهاي منظم ارتش خواهند شد .
بنابر اين گزارش اين اقدام رژيم صهيونيستي در پي افزايش تهديدات اخير عليه اهداف اين رژيم انجام گرفته است .
همچنين يك منبع نظامي تاييد كرد كه نيروهاي ذخيره فراخوانده شده اند تا پس از آموزش در كرانه باختري و نوار غزه مستقر شوند.
وي افزود : با اين وجود تعداد نيروهاي ذخيره مشخص نيست.
منابع نظامي صهيونيست اعلام كردند :
هزاران نيروي ذخيره اسرائيل وارد كرانه باختري و نوارغزه خواهند شد
منابع نظامي اسرائيل امروز اعلام كردند : ارتش رژيم صهيونيستي هزاران نيروي ذخيره را در كرانه باختري و نوار غزه مستقر خواهد كرد .
به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، بنابر گزارش رايو ارتش اسرائيل پنج گردان از نيروهاي ذخيره اسرائيل ظرف سه هفته جايگزين واحدهاي منظم ارتش خواهند شد .
کد مطلب 32044
نظر شما