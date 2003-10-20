  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۰۸

منابع نظامي صهيونيست اعلام كردند :

هزاران نيروي ذخيره اسرائيل وارد كرانه باختري و نوارغزه خواهند شد

منابع نظامي اسرائيل امروز اعلام كردند : ارتش رژيم صهيونيستي هزاران نيروي ذخيره را در كرانه باختري و نوار غزه مستقر خواهد كرد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، بنابر گزارش رايو ارتش اسرائيل پنج گردان از نيروهاي ذخيره اسرائيل ظرف سه هفته جايگزين واحدهاي منظم ارتش خواهند شد .
بنابر اين گزارش اين اقدام رژيم صهيونيستي در پي افزايش تهديدات اخير عليه اهداف  اين رژيم انجام گرفته است .
همچنين يك منبع نظامي تاييد كرد كه نيروهاي ذخيره فراخوانده شده اند تا پس از آموزش در كرانه باختري و نوار غزه مستقر شوند.
وي افزود : با اين وجود تعداد نيروهاي ذخيره مشخص نيست.

کد مطلب 32044

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها