آمريكا در پي تهيه قطعنامه اي عليه ايران بر اساس فصل هفت منشور است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه سي ان ان، برنز گفت اعضاي دائم شوراي امنيت پس از نشست امروز درخصوص برخي اشكال اجراي فصل 7 منشور ملل متحد گفتگو مي كنند و اينكه با صدور قطعنامه اي احتمالاً از ايران درخواست كنند تا فعاليت هاي هسته اي خود را به حال تعليق درآورد .

وي همچنين گفت: فصل 7 مي تواند اقدامي قانوني و الزام آور صورت دهد و با بيانيه شوراي امنيت فرق و يا هر نوع قطعنامه معمولي ديگر در اين شورا فرق مي كند.

معاون وزير امور خارجه آمريكا گفت: اقدامات ايران به اين معني است كه ما را به ايده اقدام در قالب فصل 7 هدايت مي كند و بر اين باوريم كه سر انجام تحريم ها عليه دولت ايران در دستور كار قرار خواهد گرفت ، تحريم هايي كه تهران را منزوي و فشارهاي ديپلماتيك را بر اين كشور افزايش مي دهد تا سياست معقولانه تري در پيش گرفته و فعاليت هاي خود را به حال تعليق آورد و گفتگو كند و اين براي ما روشن است كه در حال حاضر نمي توان با دولت ايران در شرايط فعلي كار كرد.

برنز افزود: كشورهايي مانند روسيه تسليحات زيادي به ايران مي فروشند و نظر ما بر اين است كه دولت هايي مانند روسيه و ديگران بايد فروش تسليحات به ايران در زماني كه اين تسليحات ، تهران را تقويت مي كند متوقف كنند.

برنز گفت كه هيچ گزينه اي جز استفاده ار فصل 7 منشور سازمان ملل در قبال ايران وجود ندارد.

معاون وزير خارجه امريكا همچنين اين فرضيه را كه آيا واشنگتن در موقع لازم تضمين هاي امنيتي به ايران ارائه مي كند رد كرد و گفت زمان آن نرسيده است كه امريكا چنين پيشنهادي را مطرح كند.

برنز گفت در حال حاضر ما معتقديم براي انكه ايران فعاليتهاي هسته اي مشكوك خود را كنار بگذارد بهترين راه منزوي كردن اين كشور است.