فلسطين محور جشنواره سال آينده يك هفته با كانون است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اعلام كرد محسن چيني‌فروشان مدير عامل كانون در مراسم اهدا جوايز مربيان نمونه كانون و پايان جشنواره قلب آبي با بيان اين مطلب افزود: "شرايط امروز ايران و جهان اسلام شرايط بسيار حساسي است و علت انتخاب موضوع خليج فارس براي جشنواره امسال به دليل ايجاد همين حساسيت‌ها در ميان كودكان بود و به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط سختي كه مردم مسلمان فلسطين در آن به سر مي‌برند بايد موضوع فلسطين را در فعاليت‌هايمان محور كنيم."



وي تأكيد كرد: "دشمنان جهان اسلام عمدتاً با ابزار فرهنگي به مصاف با مسلمانان آمده‌اند و جدي و پيگيرانه علم درگيري با جهان اسلام را بلند كرده‌اند." چيني‌فروشان با اشاره به برگزاري جشنواره قلب آبي اين عنوان يك واقعيت تاريخي نه يك تعارف دانست و تصريح كرد: "قلب ايران واقعاً از بعد اقتصادي، سياسي، موقعيت جغرافيايي و دلاورمردي مدافعان آن در طول تاريخ در خليج فارس مي‌تپد و آينده جهان نيز در همين منطقه رقم خواهد خورد."



مدير عامل كانون تأكيد كرد: "برگزاري اين جشنواره‌ها براي كودكان باعث مي‌شود آنها به وظايف خود در شرايطي كه زندگي مي‌كنند آشنا شوند و تنها در تاريخ و گذشته خود باقي نمانند."



معاون فرهنگي كانون نيز در اين آئين كه با برنامه‌هاي متنوعي مانند اجراي موسيقي عربي توسط اعضاي كانون سوسنگرد در دفاع از نام خليج فارس همراه بود، از برگزاري جشنواره قلب آبي در نيمه دوم امسال در هرمزگان خبر داد. قاسم كريمي در مورد انتخاب مربيان نمونه كانون نيز گفت: "از سال آينده با تغيير معيارهاي انتخاب و ارايه دستورالعمل‌هاي جديد، مراكز موفق كانون نيز معرفي مي‌شوند و از همه كساني كه در آن مركز فعاليت‌ مي‌كنند قدرداني مي‌شود."



از 33 مربي و كارشناس موفق كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در مراسمي همزمان با بزرگداشت روز معلم تقدير شد.



اين مراسم صبح روز 12 ارديبهشت همزمان با پايان جشنواره يك هفته با كانون در مركز آفرينش‌هاي فرهنگي و هنري كانون در تهران برگزار شد و طي آن با اهدا جوايزي از 13 مربي مسؤول كتاب‌خانه‌هاي كانون، 9 مربي فرهنگي، 5 مربي هنري، 2 مربي ادبي، 2 كارشناس فرهنگي و ادبي، يك كارشناس هنري و يك مربي كتابخانه سيار روستايي تجليل به عمل آمد. اين مربيان نمونه از ميان 76 راه يافته به مرحله انتخاب نهايي در سراسر كشور برگزيده شدند.



بر اين اساس در بخش معرفي مربيان مسؤول نمونه مراكز كانون نام علي ‌اكبر پوررسول از آذربايجان غربي، فريده دانش از اصفهان، آذر داري‌پور از ايلام، صديقه مرصعي از تهران، زهره معماري‌نسب از خراسان و سكينه مجاهدي از خوزستان، شهين قدس از سمنان، ايران شهركي از سيستان و بلوچستان، فاطمه بي‌پروا از فارس، زهرا خاكزاد از كرمانشاه، فاطمه جاويد طبع‌پسند از گيلان، سيف‌اله يداله امرجي از مازندران و ليلا مهاجراني از مركزي به چشم مي‌خورد.



همچنين اسماعيل فروغيان از آذربايجان غربي،‌ طاهره گرمسيري از اصفهان، زهرا سمناني از تهران، مهري مهديان دهكردي از چهارمحال و بختياري، مريم فهيم‌پور از خوزستان، منيره بروفر از قم، معصومه يوسف‌نژاد از مازندران، فرخ خالقي از همدان و رقيه دوست فاطميا از يزد به عنوان مربيان فرهنگي نمونه كانون معرفي شدند.



از شفيقه زماني از آذربايجان شرقي، كبري حسيني از بوشهر، پرستو گودرزي از تهران،‌ حوراالنساء داوودي از سيستان و بلوچستان و محبوبه نژادصادقي از كرمان به عنوان پنج مربي هنري كانون در سراسر كشور نام برده شده است. فاطمه طارمي از تهران و فاطمه ناظري از كرمانشاه نيز عنوان مربيان نمونه ادبي كانون را در اين انتخاب به خود اختصاص دادند.



همچنين پروين بصيرپور از اصفهان در رسته فرهنگي و فاطمه جعفرزاده از كرمان هم در رسته ادبي عنوان كارشناسان نمونه كانون را كسب كردند.



گروه انتخاب مربيان نمونه كانون با اشاره به اين موضوع كه در دو بخش كارشناس هنري و مربيان سيار هيچ يك از راه يافتگان شرايط موفقيت را به طور كامل دارا نبودند در عين حال از تلاش‌هاي علي‌اكبر حليمي كارشناس هنري خراسان و ميرعلي‌اكبر صادقي مربي كتابخانه سيار روستايي گيلان تقدير كردند.

شمار مراكز كانون در سراسر كشور اكنون به 680 مركز رسيده كه در آن حدود دو هزار مربي فعاليت‌ مي‌كنند.