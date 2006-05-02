به گزارش خبرگزاري " مهر" دردومين مرحله از توربين‌ المللي دوچرخه‌ سواري تركيه كه روزسه ‌شنبه برگزارشد، ميزباني كه در تيم بريسا اسپور تركيه ركاب مي ‌زند، توانست مقام اول اين مرحله را كسب نمايد.

بنابراين گزارش دراين مرحله دوچرخه ‌سوار ايتاليايي به مقام دوم رسيد وحسين عسگري ازتيم ملي ايران درجايگاه سوم قرارگرفت. درمجموع دومرحله انفرادي امتيازي، سيروس هاشم زاده ازتيم ملي ايران درصدرجدول قراردارد وفردا پيراهن امتيازي را برتن خواهد كرد، حسين عسگري ازكشورمان هم درمجموع نتيجه انفرادي درمقام دوم قراردارد.

تيم ملي دوچرخه سواري ايران درمجموع تيمي پس ازتيم بريسا اسپورتركيه در رده دوم قراردارد. فردا در ادامه اين رقابتها دوچرخه سواران مسير دوشهر بودروم و مارماريس به مسافت 165 كيلومتر را ركاب زني خواهند كرد.

اين مسابقات از روزگذشته آغازشده و تا روز 17 ارديبهشت ماه جاري ادامه دارد. ورزشكاران درهفت مرحله ركاب زده و90دوچرخه سوار ازكشورهاي ايران، تركيه، قزاقستان، ايتاليا، آلباني، بلژيك، گرجستان، ايرلند، روماني، مصر، يونان، اوكراين، بلغارستان و آذربايجان با يكديگركورس مي ‌گذارند.