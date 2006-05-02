ديدار و گفتگوي مدير كل اطلاعات و رسانه هاي كره شمالي با مدير عامل خبرگزاري "مهر"

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار پرويز اسماعيلي ضمن ابراز خوشامد به "ري جي گوان" مدير كل اطلاعات و رسانه هاي كره شمالي گفت : ملت شبه جزيره كره بر اثر سياستهاي مداخله جويانه و سلطه طلبانه آمريكا و برخي كشورهاي ديگر از يكديگر جدا شده اند و اكنون هم چنانچه دخالت قدرتهاي فرامنطقه اي نباشد، استقلال عمل دولت ها مي تواند به تحقق كره واحد كمك كند.

وي به احترام ويژه دولت و ملت ايران به دولت و ملت كره شمالي اشاره كرد وافزود : اين روابط قابل گسترش در زمينه هاي مختلف است و در اين زمينه رسانه ها مي توانند به افزايش آگاهي ملت ها از حقيقت رويدادها در كشور ديگر كمك كنند.

اسماعيلي گفت : آمريكا در برخورد با كشورهاي ديگر به صورت يكجانبه تنها به منافع خود مي انديشد و هرگاه ملتها درصدد احقاق منافع خود برآيند سعي مي كند با بهانه هاي مختلف و ايجاد بحرانهاي مصنوعي بين المللي كشورهاي فوق را در انزوا قرار داده و با تحميل شرايط سخت بين المللي آنها را وادار به چشم پوشي از استقلال و منافع خود نمايد.

مدير مسئول روزنامه تهران تايمز در اين ديدار آمادگي مجموعه خود را براي همكاريهاي فرهنگي و اطلاع رساني جهت درك بهتر و متقابل ملتها اعلام كرد .

در اين ديدار همچنين "ري جي گوان" مدير كل اطلاعات و رسانه هاي كره شمالي گفت : مردم و رهبران ايران احساسات گرم و صميمي نسبت به كره شمالي دارند و رهبران ما نيز همواره از گسترش روابط در تمام زمينه ها پشتيباني كرده اند.

وي افزود : ايران و كره شمالي داراي منافع مشترك فراوان هستند. ايران در خاورميانه و كره شمالي در خاور دور پايگاه اصلي استقلال را برقرار و توطئه هاي دشمنان را خنثي كرده اند.

"ري جي گوان" گفت : تجربه ما نشان مي دهد كه با ايستادگي در مقابل فشارها و تهديد ها نجات خواهيم يافت و به هدف نهايي ملت خواهيم رسيد.

مدير كل اطلاعات ورسانه هاي وزارت خارجه كره شمالي از نقش مهم رسانه ها در آگاهي ملتها تاكيد و آمادگي كشورش را براي حمايت از همكاري هاي رسانه اي دو كشور ياد آور شد.

"گوان" همچنين در اين ديدار گزارشي از وضعيت مطبوعات و راديو تلويزيون كره شمالي ارائه و مجددا تاكيد همه جانبه رهبري كره شمالي براي گسترش روابط با ايران در حوزه هاي اقتصادي، تجاري، فرهنگي و سياسي را ياد آور شد.

مدير عامل خرگزاري "مهر" در پايان اين ديدار آرزو كرد روزي ملت يكپارچه كره به وحدت برسند و همه مردم شبه جزيره كره در حاكميتي واحد از توسعه و پيشرفت بهره مند شوند.

در اين ديدار نماينده اي از وزارت امور خارجه كشورمان نيز حضور داشت.