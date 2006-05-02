83 درصد عرصه هاي كشور مرتع و جنگل است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اراك ، معاون برنامه ريزي و پشتيباني سازمان جنگلها و مراتع كشور در مراسم توديع و معارفه مديران كل منابع طبيعي استان مركزي در اراك گفت: 83 درصد برابر با 162 ميليون هكتار از عرصه هاي كشور را مراتع و جنگلها شامل مي شود كه اين ميزان جنگل نيازمند مشاركت عمومي مردم براي نگه داري است.

غلامرضا رازقي افزود: تقويت مشاركت و حضور جدي مردم در عرصه حفاظت از منابع طبيعي كشور از برنامه ها واهداف جدي اين سازمان دركشور است.

وي بهره برداران را بهترين محافظان طبيعت خواند و گفت: در صورت برنامه ريزي مدون مي توانيم با بالابردن سطح آمادگي مردم مشاركت آنان را در حفظ حيات طبيعي كوشا باشيم.

وي با تاييد ادغام مديريت آبخيزداري و منابع طبيعي كشور تصريح كرد: سوق دادن مديريت آبخيزداري از مكانيكي به نگاه تخصصي و مطالعاتي ضروري است.

رازقي گفت: از مجموعه عرصه هاي طبيعي كشور 53 درصد مرتع ، 7/8 درصد جنگل ، 20 درصد پديده هاي بياباني ، 5/1 درصد بيشه زار و درختچه و 5/16 درصد مالكيت دستگاههاي اجرايي و مردم است.

در اين مراسم معاون برنامه ريزي استاندراي مركزي ، نيروي كارآمد را عامل حركت توسعه خواند و گفت: حفاظت از منابع طبيعي به عنوان سرمايه ملي نيازمند ترويج آموزش در اين بخش براي مردم و بهره برداران است.

سيد مهدي مقدس با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازي براي حفظ حيات طبيعي بشر گفت: آينده بشر با حفظ حيات طبيعي خود امكان پذير است و در اين زمينه نيازمند توجه جدي هستيم.

در ادامه اين مراسم از تلاش هاي مهندس محمد جلالي تقدير شد و عباس مظفري به عنوان مديركل منابع طبيعي استان مركزي معرفي شد.