نخستين رزمايش مشترك پاكستان، آمريكا و افغانستان

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، مسئولان پاكستان اعلام كردند : صدها نظامي پاكستان و آمريكا و براي نخستين باربا همكاري افغانستان از امروز رزمايش مشتركي را با هدف بالابردن توانمنديهاي خود براي مبارزه با تروريسم آغاز كردند.

تسنيم اسلام سخنگوي وزارت خارجه پاكستان دركنفرانس خبري با اعلام اين خبر افزود : آموزش هاي نظامي مشترك براي تقويت همكاري درزمينه مبارزه با تروريسم شروع شد .

مسئولان سازمان امنيت پاكستان اعلام كردند: اين رزمايش مشترك به مدت يك هفته ادامه خواهد داشت وبراي نخستين بار نيروهاي افغان نيز در اين رزمايش شركت كردند اما وي منطقه رزمايش را درپاكستان مشخص نكرد.

ژنرال شوكت سلطان سخنگوي نيروهاي مسلح پاكستان در اين رابطه خاطر نشان كرد: آموزش شامل عمليات تهاجمي است و در آن هلي كوپترها و نيروهاي كماندو سه گانه شركت دارند .

وي هدف از اين اقدام را هماهنگي بيشتر و تفاهم بهتر با تكيه بر كارشناسان طرفها كه همه مي توانند از آنها استفاده كنند اعلام كرد.

اواخر آوريل كميته نظامي سه گانه شامل افسران سه كشورتصميم گرفتند افغانستان را در مانورنظامي سالانه بين پاكستان و آمريكا را شركت دهند.

سه كشورياد شده براي تحت پيگرد قرار دادن فعالان سابق گروه طالبان با هم همكاري مي كنند ودرحال حاضربه نظر مي رسد عمليات آنها را درجنوب و شرق افغانستان و امتداد مرزهاي پاكستان متمركز شده باشد.