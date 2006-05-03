نظام تربيتي خانه و مدرسه نيازمند بازنگري است / مقطع دبستان بايد حداقل يك سال طولاني تر بشود

رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در خصوص راههاي آموزش خانواده از تلويزيون به عنوان فراگيرترين رسانه ياد كرد و اذعان داشت: در اين مورد هم بايد دانست كه با وجود كانالهاي متعدد ماهواره اي هيچ تضميني نيست كه فرصتي براي مشاهده برنامه هاي آموزشي تلويزويون پيدا كند.

دكتر غلامعلي افروز با بيان اينكه در همه جاي دنيا مدارس به خصوص مقطع ابتدايي انتقال دهنده ارزشهاي حاكم بر جامعه به خانواده ها از طريق كودكان و نوجوانان بوده و هستند و خواهند بود ، تاكيد كرد: مدرسه تنها مجراي غني ، قوي و كارآمدي است كه در اين زمينه هم ناتواني كارگزاران فرهنگي و آموزشي كشور باعث شده از اين بستر خوب استفاده نشود .

وي افزود: نوجواني كه از هنجارهاي اجتماعي فاصله گرفته و يا آسيب پذيري رواني اجتماعي دارد حداقل 12 سال در نظام آموزش و پرورش حضور داشته ، مجرايي كه مديريت ، برنامه ريزي ، محتوا و روش آن همگي در اختيار دولت است .

استاد دانشگاه تهران نگاه عام بر آموزش و پرورش را نگاهي وارونه دانست و گفت: از آموزش و پرورش به خوبي بهره گرفته نشده است. امام راحل (ره) فرمودند اگر آموزش و پرورش متحول شود كشور متحول مي شود. بنده به عنوان يك متخصص در اين زمينه اذعان مي كنم سخن امام ، امام سخن ها بود.

به گفته وي تحول در آموزش و پرورش بايد از دبستان شروع بشود و تحول در دبستان در اين است كه انسانهاي رشد يافته ، تيز هوش ، خلاق ، خوش ظاهر ، الگو صفت و مهربان در دبستانها بكارگيري شوند .

افروز با پيشنهاد طولاني كردن طول مقطع ابتدايي خاطر نشان كرد: مقطع دبستان بايد يك سال ديرتر شروع و 2 سال ديرتر تمام بشود و دبستان به اين ترتيب حداقل يك سال طولاني تر بشود تا استقرار شخصيتي در بچه ها پا بگيرد و دوران بلوغ را راحتر طي كنند.

وي كارگزاران فرهنگي و آموزشي كشور را اهل شعار دانست و تصريح كرد: آسيب شناسي جوان و راه رويارويي با آن را مي دانيم اما مسئولان بيشتر شعار مي دهند.

رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره عملي شدن ارشاد اسلامي به معناي دقيق كلمه را در يك بستر تعليم و تربيت به خصوص دبستان عنوان و تاكيد كرد: حاضرم در اين خصوص مناظره نمايم و اين موضوع را با شواهد علمي و تجربي ثابت كنم . اما متاسفانه مسئولان آموزشي و فرهنگي عموماً بيگانه از اين معرفت هستند و نمي دانند چه بايد كنند و نگرش كمي به آموزش و پرورش دارند.

وي پيشنهاد كرد: در كلانشهرهاي كشور در مقطع دبستان از كارشناس ارشد به بالا كه داراي بينش علمي و قدرت خلاقيت هستند استفاده شود و البته معادل بالاترين حقوق دانشگاهي هم به آنان داده شود.

استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه در صورت تصحيح سيستم قسم مي خورم اولين كسي خواهم بود كه حاضرم در دبستان مشغول به كار شوم و هزاران نفر ديگر را هم با خود آورم ، تصريح كرد: بزرگان علمي جهان مانند پياژه و اريكسون در دبستان تدريس مي كردند و شاگردان بزرگي را هم تربيت كردند.

افروز با اشاره به ديپلمه بودن بيش از 70 درصد معلمان دبستانهاي كشور در عصر جهاني شدن ، خاطر نشان كرد: اين يك فاجعه است . معلم دبستان بايد بداند روانشناسي كودك و نوجوان چيست، روانشناسي شخصيت كدام است ، روشهاي تغيير رفتار چگونه ايجاد مي شود ، هوشمندي چيست ، خلاقيت چطور پديدار مي گردد، احساس مذهبي چگونه تكميل مي شود، باورهاي مذهبي از چه طريق ايجاد مي شود و... كه با اطلاعات سطح كارشناس ارشد به پايين تقريبا محال است كه معلم از اين موارد آگاه باشد.

وي از پايين بودن رضايتمندي شغلي و انگيزه كاري معلمان ابتدايي خبر داد و گفت: بعضي از اين معلمان به خاطر فقر معيشتي متاسفانه 2 شغله هستند. البته كار آبرومندانه انجام مي هند ولي اين موضوع در نظام آموزشي جواب نمي دهد.

به گفته رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ، هم اكنون معلمان صدها مدرسه با خودروهاي شان سرويس مدارس محل تدريس خود را برعهده گرفته اند كه اين امر شان و منزلت معلم را متزلزل مي كند.

استاد دانشگاه تهران در پايان تاكيد كرد: زماني مي توانيم نسبت به سلامت فرهنگي جامعه اطمينان داشته باشيم كه نسل جوان آرزو كند در آينده معلم رشد يافته و فرهيخته يا پليس شجاع وقانون مدار بشود . در اين صورت هم امنيت قوي و هم فرهنگ بالايي خواهيم داشت.