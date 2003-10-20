حزب الله از دمشق حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ،" محمد فنيش " نماينده پارلمان لبنان در اظهاراتي در شهر بيروت اعلام داشت : حزب الله همواره آماده براي مقابله با هرگونه تهاجمي است و هرگونه تجاوز به خاك سوريه را به مثابه حمله به لبنان تلقي مي كند .

بر اساس اين گزارش درهمين راستا "شيخ نبيل قاووق" يكي ديگر از مسوولان واعضاي شوراي مركزي حزب الله ياد آور شد كه منطقه وارد مرحله بسيارحساس و خطرناكي شده است زيرا آمريكا با نشان دادن چراغ سبز به رژيم صهيونيستي دست اين رژيم را براي حمله به هركشور درهرساعت كه بخواهد بازگذاشته است .

وي تاكيد كرد : برهمه كشورها است كه براي هرگونه حمله احتمال رژيم صهيونيستي آماده باشند .

از سوي ديگر"وانگ شينگ شيجيي" فرستاده ويژه چين درامورخاورميانه تهديد" آريل شارون " نخست وزير رژيم صهيونيستي عليه سوريه رد كرد .

شيجيي در يك كنفرانس مطبوعاتي در سفارت چين دردمشق گفت: تهديد نظامي و استفاده از نيروي نظامي عليه سوريه هرگز در تحقق فرايند صلح در منطقه كمكي نخواهد كرد بلكه به پيچيدگي اوضاع درخاورميانه منجرخواهد شد .

فرستاده ويژه چين درامور خاورميانه ازطرفين درگير خواست نهايت خويشتنداري را به عمل آورند تا از بروز تنش و وخامت اوضاع جلوگيري شود .