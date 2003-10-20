همايش بزرگ مسئولان ورزش محلات استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار"مهر" دراين مراسم كه درساعت 10 صبح امروزدرمحل آمفي تئاتر اداره كل تربيت بدني استان تهران برگزارشد ابتدا حميد شيرزادگان دبيرتوسعه ورزش محلات اداره كل تربيت بدني استان تهران، گزارش كاملي را ازوضعيت محلات استان تهران و روند روبه رشد توسعه امكانات دراين محلات بيان كرد وخواستارحمايت بيشترمسئولان ازآينده سازان ورزش كشورشد.

وي همچنين ازسردار طلايي فرمانده نيروي انتظامي تهران خواست تا رياست عالي ورزش محلات را برعهده بگيرد.

سپس سردار طلايي درسخناني با اشاره به وحدت وهمبستگي ميان آحاد مردم دربرقراري نظم وانضباط وبرقراري وفاق ملي در مسئله پراهميت " ارزش درورزش " تاكيد كرد: ازطريق ورزش مي توان به هنجارهاي ارزشي دست پيدا كرد وجامعه بهتري را ترسيم كرد.

وي با اشاره به نقش ورزش دراعتلاي فرهنگ جامعه يادآورشد: بنده همين امروزبه روساي كلانتري هاي شهرتهران بزرگ ابلاغ خواهم كرد كه عضويت افتخاري شوراي ورزش محلات پذيرفته شده وبه همكاري صميمانه تري با مسئولان ورزش محلات استان بپردازند.

گفتني است: درپايان اين مراسم تعدادي ازمسوولان ورزش محلات تهران مورد تقديرقرارگرفته وبه رسم ياد بود هدايايي به آنها اهداء شد.