10 مدرسه جديد در ساوجبلاغ احداث مي شود

عبدالله نژاد فلاح در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: با احداث اين مدارس 70 كلاس جديد به كلاسهاي درس شهرستان ساوجبلاغ افزوده مي شود.

وي خاطر نشان كرد: ساخت تعدادي از اين مدارس از حدود 2 سال پيش آغاز شده كه به دليل كمبود اعتبارات تاكنون نيمه كاره مانده است.

نژاد فلاح يادآور شد: مدرسه 20 كلاسه شهرستان چندار پس از گذشت 2 سال از آغاز عمليات اجرايي با 700 ميليون كسري بودجه مواجه است و همچنان نيمه كاره باقي مانده اما ساير مدارس به همت سازمان نوسازي مدارس و خيرين براي آغاز سال تحصيلي آينده به بهره برداري خواهند رسيد.

وي با اشاره به ضرورت بازسازي مدارس با قدمت بالاي 40 سال اظهار داشت: طرح سراسري " روزي به ياد ديروز " در تمام مدارس با قدمت بيش از 40 سال به كمك دانش آموزان قديمي و فارغ التحصيلان آن اجرا مي شود و به اين ترتيب اين مدارس مورد بازسازي و مرمت قرار مي گيرد.

نژاد فلاح اظهار اميدواري كرد: خيرين مانند گذشته يار آموزش و پرورش باشند و به خصوص در ساخت مدرسه 20 كلاسه چندار به شهرستان ساوجبلاغ كمك كنند.

به گزارش مهر ، شهرستان 230 هزار نفري ساوجبلاغ در 70 كيلومتري غرب استان تهران با 1679 كلاس درس پذيراي 42 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي است.