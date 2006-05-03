۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۲۹

/ قبل از آغاز سال تحصيلي 86 - 85 /

10 مدرسه جديد در ساوجبلاغ احداث مي شود

رئيس آموزش و پرورش ساوجبلاغ از احداث 10 مدرسه جديد در اين شهرستان قبل از آغاز سال تحصيلي آينده خبر داد.

عبدالله نژاد فلاح در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: با احداث اين مدارس 70 كلاس جديد به كلاسهاي درس شهرستان ساوجبلاغ افزوده مي شود.

وي خاطر نشان كرد: ساخت تعدادي از اين مدارس از حدود 2 سال پيش آغاز شده كه به دليل كمبود اعتبارات تاكنون نيمه كاره مانده است.

نژاد فلاح يادآور شد: مدرسه 20 كلاسه شهرستان چندار پس از گذشت 2 سال از آغاز عمليات اجرايي با 700 ميليون كسري بودجه مواجه است و همچنان نيمه كاره باقي مانده اما ساير مدارس به همت سازمان نوسازي مدارس و خيرين براي آغاز سال تحصيلي آينده به بهره برداري خواهند رسيد.

وي با اشاره به ضرورت بازسازي مدارس با قدمت بالاي 40 سال اظهار داشت: طرح سراسري " روزي به ياد ديروز " در تمام مدارس با قدمت بيش از 40 سال به كمك دانش آموزان قديمي و فارغ التحصيلان آن اجرا مي شود و به اين ترتيب اين مدارس مورد بازسازي و مرمت قرار مي گيرد.

نژاد فلاح اظهار اميدواري كرد: خيرين مانند گذشته يار آموزش و پرورش باشند و به خصوص در ساخت مدرسه 20 كلاسه چندار به شهرستان ساوجبلاغ كمك كنند.

به گزارش مهر ، شهرستان 230 هزار نفري ساوجبلاغ در 70 كيلومتري غرب استان تهران با 1679 كلاس درس پذيراي 42 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي است.

