۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۰۰

/ در شوراهاي حل اختلاف كرج /

اختلافات خانوادگي بيشترين پرونده هاي هيات حل اختلاف است

دبير مركزي شوراي حل اختلاف كرج گفت: بيشترين پرونده هاي ورودي به شعبه هاي اين شورا در سال گذشته مربوط به اختلافات خانوداگي بوده است.

حسن نادرنژاد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج افزود: پس از اختلافات خانوادگي ،تخلفات راهنمايي و رانندگي بيشترين حجم پرونده هاي اين شورا دركرج را خود اختصاص داده است.

وي خاطر نشان كرد: از مجموع پرونده هاي اختلافات خانوداگي كه به شوراي حل اختلاف ارجاع داده شده بود 43 درصد منجر به سازش طرفين با يكديگر شد.

نادرنژاد با اشاره به نقش سازنده مشاوران و كارشناسان اجتماعي تصريح كرد: اصلي ترين عامل جلوگيري از پديده طلاق در شوراي حل اختلاف كرج حضور مشاوران و كارشناسان مجرب است.

وي يادآور شد: در سال گذشته 70 هزار پرونده در شعبه هاي شوراي حل اختلاف اين شهرستان مورد رسيدگي قرار گرفته كه در مقايسه با سال 83 بيش از 93 درصد افزايش داشته است.

به گفته نادرنژاد ، از مجموع پرونده هاي رسيدگي شده براي 64 هزار و 818 پرونده راي صادر شده است.

