مجمع تشخيص در بحث مذاكره با آمريكا دخالتي ندارد / مجمع هنوز نظارت بر قواي سه گانه را آغاز نكرده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محسن رضايي كه در حاشيه همايش گذر از بحران در دانشگاه صنعتي امير كبير با خبرنگاران گفتگو مي كرد، افزود: آرزوي آنها اين است كه تحريم فراگير و گسترده‌ اي را در پيش گيرند كه مخالفت ‌هاي جدي‌ هم از ناحيه اروپايي ‌ها، روس‌ ها و چيني ‌ها وجود دارد.

وي ادامه داد: تصور نمي كنم آنها موفق شوند تحريم گسترده اي عليه ايران از شوراي امنيت بگيرند ولي احتمالا قطعنامه ‌اي عليه ما با تحريم ‌هاي محدود صادر خواهد شد و در جلسه‌ خرداد ماه اين كار ادامه خواهد يافت.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال خبرنگاري ديگر، با رد شايعه دخالت مجمع در بحث مذاكره با آمريكا گفت: اين مذاكرات مربوط به شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه است و مجمع تشخيص مصلحت نظام در اينباره مسئوليتي ندارد و دخالت هم نمي ‌كند.

وي در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص چالش ايران و آمريكا گفت: "معتقدم چالشي بين ما و آمريكا شروع شده و علت آن اين است كه آنها از پيشرفت ايران مي‌ ترسند و نگران شكل‌ گيري قدرت بزرگي در خليج فارس و در قلب انرژي جهان هستند به همين دليل اين چالش جدي است، اما به علت ناتواني ‌هاي آمريكا و غرب قابل كنترل است؛ مهم اين است كه دولت، مجلس و قوه قضاييه به حد اكثر كارايي خود برسند، قدرت خود را افزايش دهند و نخبگان را از انفعال خارج كنند تا با يك عزم ملي حق خود را به دست آوريم و گامي بزرگ در جهت ايران مقتدر و بزرگ برداريم.

رضايي در خصوص ساده ‌انديشي ايران در مسائل سياست خارجي كه آن را در سخنراني خود در همايش گذر از بحران مطرح كرد، توضيح داد: در ديپلماسي نبايد ساده ‌انديشي وجود داشته باشد، بلكه بايد ابعاد مختلف مسائل را در نظر بگيريم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر عملكرد كميته ‌هاي تخصصي و نظارتي اين مجمع گفت: ما در كميسيون ‌ها روش‌ هايي را تصويب كرديم و شاخص‌ هاي نظارتي را در نظر گرفته ‌ايم و گزارش هايي را از قواي سه ‌گانه مورد ارزيابي قرار مي‌ دهيم.

وي افزود: اين شاخص‌ ها در ماه‌ هاي آينده بايد تكميل شوند تا بر سياست‌ هاي كلان نظارت داشته باشيم.

رضايي در عين حال در خاتمه متذكر شد: هنوز كار خود را در امر نظارت شروع نكرده ‌ايم ولي از نظر علمي و فني مشغول آماده كردن توانايي ‌هاي مان هستيم و هر گاه نظارت شروع شد، مي ‌توانيم به قضاوت نيز برسيم.