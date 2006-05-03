دين و معنويت را در محيط هاي علمي تقويت كنيد

به گزارش خبرنگار "مهر"در قم، همايش پاسداشت مقام استاد شهيد مرتضي مطهري بعد از ظهر سه شنبه از سوي بسيج اساتيد قم و با همكاري دانشگاه علوم پزشكي، با حضور برخي از مسئولان كشوري و استاني در دانشگاه علوم پزشكي قم برگزار شد.

در اين مراسم آيت الله رضا استادي در سخناني با تاكيد بر اينكه در محيطهاي ديني آنچه كه منشا هر فساد و خرابكاري است، حب دنياست، ويژگي هاي شخصيتي شهيد مطهري را يادآور شد و گفت: كلاسهاي محيط اسلامي بايد جوري باشد كه درس بي رغبتي به دنيا در آن مطرح باشد و كساني كه دركلاسهاي درس شهيد مطهري شركت كردند، روز به روز بر اعتقادات مذهبي آنها افزوده مي شود.

آيت الله استادي، شهيد مطهري را استادي عالم ، انديشمند و متفكر توصيف كرد و يكي از ويژگي هاي شهيد مطهري را تواضع وي عنوان كرد و اظهار داشت: استاد مطهري در كلاسهاي درسي خود تواضع به خدا را به شاگردانش مي آموخت.

استاد حوزه هاي علميه در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم وجود برنامه ها و مسائل ديني در محيطهاي علمي اشاره كرد و اظهار داشت مسائل ديني اگر در سراسر كشور اسلامي در همه محيطهاي اموزشي و علمي و كلاسهاي درس وجود داشته باشد بركات زيادي دارد و از وجودي بسياري مسائل و مشكلات جلوگيري مي كند.