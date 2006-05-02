آموزه هاي جهانشمول اسلام به ابهامات اعلاميه جهاني حقوق بشر پاسخ داده است ؛ «گزارش مهر از نشست آموزه هاي جهاني پيامبر اعظم در دانشگاه تربيت معلم»

به گزارش خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري مهر در كرج، مدير گروه معارف دانشگاه تربيت معلم تهران در نخستين نشست از سلسله كارگاه هاي تخصصي "آموزه هاي جهاني پيامبر اعظم براي انسان معاصر" اظهار داشت: با توجه به هجمه ها و توطئه هاي فراواني كه از سوي محافل غربي به پيامبر عظيم اسلام و اين دين مبين صورت گرفته است بايد توجه كرد كه اين تهاجمات زماني موثر واقع مي شود كه شناخت كافي وجود نداشته باشد پس ضروري است كه پيامبر و شناخت ايشان در دستور كار جدي همگان قرار گيرد.

مصطفي پور ريشه تهاجم به اسلام از سوي غرب را گرايش جهانيان به اسلام در كشورهاي مختلف دانست و افزود: دنيا از گسترش اسلام دچار وحشت شده و برخوردهاي و توطئه ها بيش از هر چيز ريشه در اين مورد دارد.

وي خاطر نشان كرد: عقلگرايي ، عدالت اجتماعي و معنويت سه ويژگي عمده اسلام و نياز بشر امروز است و سراسر آيات قرآن، انسان را به تعقل ، سير و سلوك معنوي و عدالت اجتماعي دعوت مي كند و تمام اين موارد در نهج البلاغه و سيره ديگر ائمه نيز به وضوح نمايان است.

به گزارش مهر، اين استاد دانشگاه با اشاره به تبليغات جهان غرب مبني بر محدود بودن اسلام به زمان و مكان خاص و تاكيد آنها بر پيشرفت بشر امروز و عدم نياز به دين ادامه داد: بهترين سندي كه در ارتباط با احياي حقوق انسان مطرح شده و مدعي جهانشمولي است ، اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه برخلاف تلقي هايي كه وجود دارد و مدعي محدود بودن اسلام به زمان و مكان خاص است ، ما اعتقاد داريم تعاليم قرآني و آموزه هاي دين اسلامي چنين خصلتي ندارد و متعلق به همه زمانها و مكانهاست.

مصطفي پور يادآور شد: قرآن به زمان و مكان خاصي اختصاص ندارد و در بعد جامعيت هم اسلام به عنوان يك دين كامل تنها به يك بعد از ابعاد وجودي انسان نپرداخته بلكه ابعاد گوناگون وجود انسان را مورد توجه قرار داده و براي هر يك از ابعاد عقلي ، احساسي، مادي و معنوي ، دنيوي و اخروي ،فردي و اجتماعي انسان برنامه و آيين ارائه داده و همه اين ابعاد را برمحور توحيد تنظيم كرده است و در بعد جهان شمولي هم اسلام يك دين كامل براي انسانها در همه مكانها و زمانها است.

وي گفت: بهترين منبع براي كشف جهان شمولي انسان، قرآن است و دلايل مختلفي در اين باره وجود دارد كه مهمترين آنها جهاني بودن بعثت پيامبر است و تعابير خطابي قرآن هم بيشتر به انسان است و در موارد مختلف پيامبر را رحمتي براي همه عالميان و جهانيان مي داند.

به گزارش مهر، مدير گروه معارف دانشگاه تربيت معلم در ادامه ضمن بررسي تاريخچه و مفاد اعلاميه حقوق بشر به بيان تعاريف سه گانه جهان شمولي پرداخت و افزود: در تعريف اول جهان شمولي برمبناي جامعه شناختي ، مقبوليت جهاني را ملاك مي داند و به وفاق جهاني تاكيد مي كند، در تعريف دوم بر سازگاري و همخواني با همه فرهنگها و جهان بيني ها تاكيد شده است و تعريف سوم هم ناظر بر فراگيري و شمول همه افراد انسان در تمام دورانهاست .

وي اظهار داشت: خاستگاه دين آسماني اسلام با خاستگاه جهاني حقوق بشر متفاوت است . اين اعلاميه در سال 1948 به وجود آمده در حاليكه اسلام به عنوان آخرين دين الهي داراي قدمت 1400 ساله است و به لحاظ انديشه اين دين بر همه اديان غلبه مي كند.

مصطفي پور ابراز داشت:اصول اوليه حقوق بشر مورد قبول ماست ولي در مباني ،اسلام و اين اعلاميه با هم مشكل دارند و دليل اين اختلاف مباني اومانيستي حقوق بشر است كه معتقد به حذف خدا و دين است در حاليكه مبناي حقوق بشر اسلامي اراده الهي است كه اين اراده به صورت وحي در اختيار پيامبر قرار گرفته است و ما مي توانيم با مراجعه به قرآن آنها را استنباط كنيم.

اين استاد حوزه و دانشگاه در پايان گفت:در مبحث برادري نظام جهاني حقوق بشر ،مبناي مشتركي براي برادري انسانها وجود ندارد ولي در اسلام همه انسانها به عنوان مخلوق خداوند عضوي از اعضاي جامعه بشري هستند و در واقع انسان مي تواند با آموزه هاي جهان شمول اسلام به مسائل و ابهامات حقوق بشر جهاني پاسخ دهد در حاليكه اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين ظرفيت و مسائل وجود ندارد.

به گزارش مهر، نخستين نشست تخصصي آموزه هاي جهاني پيامبر اسلام شب گذشته با حضور تعداد زيادي از علاقه مندان اين مبحث در دانشگاه تربيت معلم تهران برگزار شد.