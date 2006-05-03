امروز در تاريخ

حمله به هواپيماي ديپلماتيك :

درچنين روزي در سال1361هجري شمسي ارتش رژيم بعث عراق بدون در نظرگرفتن قواعد جنگي ، يك هواپيماي سياسي كه محمد بن يحيي وزيرامورخارجه كشورالجزاير را به همراه هيات بلند پايه اين كشور ، به تهران منتقل مي كرد ، مورد حمله خود قرار داد .اين هيات سياسي قصد ديدار از ايران را داشتند . بر اثر اين حمله ناجوانمردانه و به دور از قواعد ديپلماتيك هيات الجزايري كشته شدند .



درگذشت جان راكفلر :





در چنين روزي در سال 1356 ه ق جان راكفلر يكي از بزرگترين ثروتمندان جهان ديده از جهان فروبست . او از سرمايه گذاران در صنعت نفت به شمار مي رفت . گفته مي شود ثروت وي برابر بود با شش درصد درآمد ناخالص ملي ايالات متحده آمريكا . شركت نفتي اكسون از ابتكارات اوست .



در گذشت ملك فيصل عبدالعزيز :

در چنين روزي در سال 1395 ه ق ملك فيصل بن عبدالعزيز سومين پسر ملك عبدالعزيز در گذشت . وي سومين نفري بود كه در عربستان سعودي سمت پادشاهي را عهده دار مي شد .



در گذشت ابراهيم خريف :

در چنين روزي در سال 1404 ه ق اديب تواناي تونسي بشير بن ابراهميم خريف ديده از جهان فروبست . وي كتاب روايه در تونس را به رشته تحرير در آورده است .



تولد كوندامين :

در چنين روزي در سال 1071ميلادي ، كوندامين يكي از مشهور ترين رياضدانان فرانسوي بدنيا آمد. وي در حوزه جغرافيا نيز مطالعات بسياري انجام داده است .



آغاز قيام ژاندارك :

درچنين روزي در سال1429ميلادي ، قيام ژاندراك برضد سلطه انگلستان آغازشد. ژاندارك دختري بود كه به شدت عليه اشغالگران انگليسي وارد مبارزه شد و در اين مسير توانست افكار عمومي را عليه انگليسي ها بسيج نمايد . البته ژاندارك به همراه گروهي از فرانسويان وطن پرست توانستند اشغالگران را از وطن برانند اما در نهايت انگليسي ها پس از دستگيري ژاندراك پس از محكوم كردن وي به جادو گري او را آتش زدند .



تولد ماچيولي :

در چنين روزي در سال 1469 ميلادي نيكول ماچيولي نويسنده و سياستمدار مشهور ايتاليايي به دنيا آمد . از او آثار چندي در حوزه سياست به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به «شاهزاده» اشاره كرد .



تولد سير جرج تامسون :

در چنين روزي در سال 1892 ميلادي تامسون فيزيكدان مشهور انگليسي به دنيا آمد . او در حوزه شكافت هسته اتم مطالعات فراواني كرده است و به همين خاطر در سال 1937 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .



تولد گابريل شواليه :

در چنين روزي در سال 1895 ميلادي گابريل شواليه نويسنده فرانسوي متولد شد . «ژنرال كوچك » عنوان مهمترين اثر اوست .



در گذشت موريس مرلو پونتي :

در چنين روزي در سال 1961 ميلادي ژان ژاك يا موريس مرلو پونتي ديده از جهان فروبست . وي به هنگام مرگ پنجاه و سه سال داشت . از او در حوزه فلسفه سياسي آثاري چند به جاي مانده است .



معاهده لودون :

در چنين روزي در سال 1616 ميلادي بر اثر معاهده لودون جنگ داخلي در فرانسه به پايان رسيد .



معاهده اليوا :

در چنين روزي در سال 1660 ميلادي چندين كشور اروپايي از جمله سوئد ، لهستان ، براندنبورگ و اطريش با يكديگر پيمان صلح امضا كردند .



آتش سوزي در سانفرانسيسكو :

در چنين روزي در سال 1851 ببشتر شهر سانفرانسيسكو در آمريكا بر اثر آتش سوزي گسترده اي از بين رفت . بر اثر اين آتش سوزي شماري از مردم اين شهر جان خود را از دست دادند .



غرق شدن كشتي :

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي كشتي آلماني كاپ آركونا در درياي شرق فرو رفت و بر اثر آن بيش از پنج هزار و هشت نفر از سرنشينان اين كشتي غرق شدند .



آغاز دادگاه جنايات جنگي :





در چنين روزي در سال 1946 ميلادي دادگاه جنايات جنگي به منظور رسيدگي به عوامل جنگ جهاني دوم در ژاپن آغاز به كار كرد .



دموكراسي در ژاپن :





در چنين روزي در سال 1947 ميلادي نظام مشروطه در ژاپن شكل گرفت . همه ساله چنين روزي به عنوان روز قانون اساسي در ژاپن گرامي داشته مي شود .



روز قانون اساسي در لهستان :

در چنين روزي در سال 1791 ميلادي لهستان به قانون اساسي دست يافت . لذا همه ساله چنين روزي به عنوان روز قانون اساسي در اين كشور گرامي داشته مي شود .



دستگيري تظاهر كنندگان :

